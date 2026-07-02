Auto1 observe une lente décrue des prix BtoB

Les professionnels européens dépensent un peu moins pour s'approvisionner en véhicules d'occasion. Voilà ce que laissent apparaître les données du baromètre mensuel réalisé par Auto1.com. Les statistiques de la plateforme de remarketing BtoB révèlent que l'indice de prix est passé de 140,8 à 140,5 entre les mois de mai et juin 2026.

Cette baisse s'inscrit à la suite d'une première, constatée en mai. Cependant, la décrue s'avère bien lente par rapport à la rapidité avec laquelle les prix se sont enflammés en début d'année. Partant d'un indice 136,6 en janvier, ils ont atteint 142 en avril.

En comparaison avec l'an passé, le prix des transactions pour les voitures d'occasion entre professionnels européens a néanmoins reculé de 1,1 %. Mais cela reste un point au-dessus de la moyenne de l'indice de prix au premier semestre 2026 qui s'établit à 139,5. Dans l'absolu, l'actuel niveau de prix semble se conformer à une nouvelle normalité.

Des VE qui flambent, des hybrides qui se stabilisent

Auto1.com propose une analyse par typologie de motorisation. Stars du printemps, les voitures électriques font l'objet d'une envolée des prix négociés. Il y a eu une hausse de 5,4 % entre mai et juin 2026 en Europe. D'un trimestre à l'autre, les montants ont grimpé de 15,2 %, amenant l'inflation à 18,5 % sur l'ensemble du premier semestre.

À côté, les prix des véhicules essence ont connu une légère baisse de 0,3 % en juin, comparé à mai 2026, l’indice atteignant une valeur de 117,2 (+4,2 % depuis le début de l’année). Quant aux voitures diesel d'occasion, les prix ont décliné de 0,8 % par rapport à mai et de 1,3 % entre le premier et le deuxième trimestre 2026.

Entre les deux, les véhicules hybrides ont fait preuve de stabilité. Les professionnels ont augmenté les budgets de 0,3 % entre mai et juin, amenant l'indice à 110. Il convient de noter que le niveau a fondu de 0,3 % d'un trimestre à l'autre et de 0,7 % depuis janvier. En revanche, en comparant à juin 2025, Auto1.com rapporte une inflation de 1,4 % pour cette catégorie.