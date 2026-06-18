Auto1 Group dévoile des objectifs séduisants aux investisseurs

Et si les bons scores des derniers trimestres n'étaient qu'une mise en bouche ? Lors d'un événement organisé à destination des investisseurs, le 17 juin 2026, Auto1 Group a fait part de ses ambitions à long terme. Le géant allemand du remarketing de véhicules d'occasion vise une croissance significative des volumes et des revenus, aussi bien sur le canal BtoB que BtoC.

Pour sa plateforme Auto1.com, sur laquelle les professionnels peuvent faire du commerce ensemble, le groupe coté à la Bourse de Francfort projette 10 à 15 % de progression annuelle à compter de l'an prochain et sur plusieurs exercices. Auto1 Group estime qu'une étape intermédiaire se situera à 1,2 million d'unités annuelles.

À ce moment précis de l'histoire, le canal des professionnels devrait générer une marge brute unitaire de 1 025 euros. Par la suite, Auto1.com aspire à rapporter entre 1 080 et 1 200 euros par transaction. Ce qui impliquera des frais de commercialisation ramenés dans une fourchette de 480 à 600 euros, contre 653 euros en moyenne en 2025. Une valeur qui intégrera notamment 110 à 140 euros en moyenne de frais marketing, contre 141 euros l'an passé. Lorsque le canal des professionnels atteindra 1,2 million de transactions à l'année, Auto1.com dépassera une moyenne de 400 euros d'Ebitda ajusté par véhicule.

Approcher des 4 500 euros de marge brute unitaire chez Autohero

Pour Autohero, la branche consacrée aux reventes de voitures d'occasion à particulier, il est question de suivre une trajectoire de croissance allant de 20 à 40 % par an. Au premier point d'étape, le canal avoisinera 300 000 facturations annuelles avec une marge unitaire moyenne supérieure à 3 300 euros pour un Ebitda ajusté moyen de 800 euros.

Sur le long terme, la marge unitaire moyenne dégagée par Autohero devrait se situer entre 3 880 et 4 470 euros. Le groupe table sur des frais de commercialisation abaissés à 2 430 euros par voiture, contre 3 048 euros l'an passé. Une réduction notamment liée au fait que les coûts marketing passeront à un montant compris entre 540 et 710 euros, contre 904 euros en 2025.

Pour mieux évaluer l'ambition d'Auto1 Group, il convient de souligner que le volume attendu en 2026 devrait se situer dans une fourchette de 940 000 à 1 000 000 de transactions, tous canaux confondus. En détail, l'entreprise présidée par Christian Bertermann parie sur 815 000 à 865 000 reventes pour l'activité BtoB et sur 125 000 à 135 000 reventes de voitures d'occasion pour Autohero.

"Les objectifs à long terme que nous avons présentés aujourd'hui prolongent la solide trajectoire sur laquelle nous sommes déjà engagés, a tenu à souligner le directeur financier du groupe, Christian Wallentin. Forts de notre stratégie d'expansion éprouvée et de notre modèle financier robuste, nous progressons continuellement vers les économies d'échelle supérieures exposées aujourd'hui".