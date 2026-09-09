RepairFlow invente un outil de précalibration des centres de reconditionnement VO

Faire ou ne pas faire ? Telle est toujours la grande question au départ d'un projet de centre de reconditionnement de véhicules d'occasion. Pour éclairer les investisseurs dans leurs choix, Repair Flow lance en cette rentrée de septembre 2026 un outil digital inédit dans le paysage automobile. Celui-ci prend la forme d'une interface en ligne accessible gratuitement et sans limite d'utilisation.

Cet outil a pour finalité de projeter les distributeurs ou prestataires de service sur le temps long. Ils doivent pouvoir se faire une idée plus précise du plan d'affaires et de son évolution au fil des mois, en fonction du mode opératoire retenu : le centre de reconditionnement est-il envisagé comme un centre de coût ou au contraire de profit, sinon un établissement mixte ?

Diverses thématiques prises en compte

Pour délivrer le service, Jean Barthel, cofondateur de Repair Flow, a imaginé un parcours de questions en apparence basiques, mais indispensables. Elles permettent de comprendre le modèle économique, mais aussi d'intégrer les paramètres existants et de renseigner les objectifs qu'ils soient, par exemple, de volume de véhicules d'occasion ou bien de délai de reconditionnement.

Il en découle un plan d'affaires des plus détaillés que l'investisseur en réflexion pourra affiner selon plusieurs scénarios. L'outil de Repair Flow estime d'abord le rythme de montée en puissance du centre de reconditionnement. "Les utilisateurs vont découvrir que les trois phases, celle de démarrage, celle d'accélération et celle de stabilisation, peuvent s'étaler sur plusieurs mois, explique Jean Barthel. Ce sont des durées souvent sous-estimées dans les business plans, ce qui peut fragiliser des projets par ailleurs tout à fait viables".

Le rapport émis aborde diverses thématiques : la structuration progressive des équipes par compétence, le temps d'activité récupéré par les ateliers des concessions, le chiffre d'affaires actif, le futur compte de résultat ou même la prévision de la valeur patrimoniale du centre de reconditionnement.

Pas une boîte noire

Le tout donne un document volontairement très lisible pour en faciliter la compréhension par chacune des parties, de la présidence de l'entreprise à la direction des ressources humaines en passant par les responsables VO ou les partenaires bancaires.

"Il est très souvent pertinent de créer un centre de reconditionnement, observe celui qui équipe désormais les usines VO de plusieurs groupes du Top 100. Mais les investisseurs appliquent parfois par réflexe les codes propres aux concessions, alors que le recrutement, la montée en charge des équipes ou les temps de traitement obéissent à une autre logique. Notre outil est justement là pour les aider à anticiper ces paramètres avec des données réalistes, plutôt que de les découvrir a posteriori".

Aucune intelligence artificielle ne s'emploie pour faire l'estimation. Repair Flow s'appuie sur ses propres données logicielles anonymisées, sur des relevés de terrain partagés par des exploitants de centres et sur d’autres sources publiques pour établir des moyennes et des tendances. "Ce n'est donc pas une boîte noire et nous pouvons décrypter les éléments, notamment avec des consultants qui voudraient en faire un support", soutient l'instigateur, dont les sociétés Paul Kroely et Weinmann Technologies sont actionnaires de la première heure.