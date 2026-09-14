IAA 2026 : Volkswagen VU passe à l'ère du véhicule autonome

En amont de l’IAA, qui se déroulera du 15 au 20 septembre 2026 à Hanovre (Allemagne), Volkswagen Véhicules Utilitaires nous a conviés à Berlin pour présenter ses nouveautés en avant‑première. Stefan Mecha, patron du constructeur, en a également profité pour détailler ses ambitions, notamment en matière d’électrification et de conduite autonome.

À l’IAA 2026, Volkswagen présentera plusieurs concepts de véhicules autonomes. ©VW VU

Le groupe Volkswagen traverse une zone de turbulences. Entre pression sur les coûts, concurrence accrue des marques chinoises en Europe et difficultés persistantes sur le marché chinois, le constructeur allemand cherche encore la bonne trajectoire pour retrouver de la compétitivité.

Sa marque Volkswagen Véhicules Utilitaires n’échappe pas à cette situation, avec des ventes en recul de 4 % au premier semestre 2026, qui atteignent 216 227 unités.

Pour tenter d’inverser la tendance, elle entend profiter de l’IAA Transportation 2026, qui se déroulera du 15 au 20 septembre à Hanovre, en Allemagne, pour dévoiler plusieurs nouveautés. Nous avons pu les découvrir en avant‑première et échanger avec Stefan Mecha, président de Volkswagen Véhicules Utilitaires, sur les futures ambitions du constructeur.

Une déclinaison grand empattement pour l'ID.Buzz Cargo

Progressivement renouvelée depuis 2024, la gamme actuelle de Volkswagen Véhicules Utilitaires va bénéficier de quelques mises à jour. Il ne faudra, en revanche, pas s’attendre à de grandes nouveautés, mais seulement à quelques changements esthétiques et logiciels. D’abord, le Multivan et le Caddy profitent d’un léger restylage, comprenant une calandre retravaillée, ainsi qu’un nouvel écran central de 12,9 pouces.

De son côté, l’ID. Buzz reçoit un pack inédit de camping, baptisé "Good Night Package", lui permettant d’être transformé en minivan aménagé et ce, quelle que soit la version. Il sera également désormais équipé de la nouvelle génération de système embarqué et d’infodivertissement de Volkswagen, baptisée ID. Software 6.0, déjà aperçue sur les récentes ID.3 Neo et ID.Polo, entre autres.

L’ID.Buzz Cargo est, quant à lui, enfin disponible dans sa version grand empattement, à l’instar de la déclinaison pour le transport de personnes. Dans cette nouvelle configuration, l’utilitaire électrique affiche un volume de chargement de 4,5 m3, contre 3,9 m3 pour la plus petite version. L’offre vient ainsi se positionner juste en dessous du Transporter 100 % électrique et ses 5,8 m3 de volume de rangement.

Un Transporter 100 % électrique sans Ford en 2030

En parlant du Transporter 100 % électrique, actuellement développé par Ford, Volkswagen entend reprendre la main sur son modèle à succès, avec une prochaine génération cette fois conçue en interne, attendue d’ici à 2030.

"Le partenariat avec Ford fonctionne bien. Avec le Caddy, le Transporter et l’Amarok, nous avons atteint ce que nous voulions faire il y a quatre ans. Mais pour la prochaine génération prévue en 2030, nous allons revenir à un Transporter 100 % maison. Il reposera sur la plateforme SSP du groupe et sera donc entièrement développé et construit par Volkswagen", nous glisse Stefan Mecha, président de Volkswagen Véhicules Utilitaires.

Le partenariat avec Ford se poursuivra tout de même avec la génération actuelle du Transporter, disponible à la fois en thermique, hybride rechargeable et 100 % électrique, "jusqu’au milieu des années 2030", précise le dirigeant.

Enfin, l'e-Crafter bénéficiera prochainement d’un restylage visant à accroître considérablement son autonomie, qui est aujourd’hui fixée à 115 km, selon le cycle WLTP. "L’e‑Crafter est un modèle extrêmement fort sur le marché et nous n’avons pas de raison de bouleverser sa génération. En revanche, nous allons lui offrir un nouveau visage avec un restylage. Nous avons également besoin d’augmenter son autonomie pour atteindre au moins 400 km, voire idéalement jusqu’à 500 km", déclare Stefan Mecha.

Qui poursuit : "Sur un grand utilitaire électrique, il faut trouver le bon équilibre entre autonomie et charge utile. C’est tout l’enjeu. Ici, nous avons besoin de davantage de densité énergétique. Les batteries LFP sont aujourd’hui trop volumineuses et trop lourdes pour un véhicule comme l’e‑Crafter."

L'arrivée des premiers véhicules autonomes en 2027

À l’IAA 2026, Volkswagen Véhicules Utilitaires présentera également sur ses stands l’ID.Buzz AD (Autonomous Driving), son concept de véhicule autonome de niveau 4. Ce prototype, qui embarque 27 capteurs, dont 13 caméras, 9 Lidar et 5 radars, préfigure d’abord une version destinée au transport de personnes qui sera déployée à grande échelle dès 2027. Pour l’heure, le véhicule, développé avec MOIA, filiale technologique du groupe Volkswagen, a déjà été testé dans six villes européennes et américaines.

Une autre déclinaison, dédiée à la livraison du dernier kilomètre, est également à l’étude. Le constructeur envisage, en effet, d’adapter l’ID.Buzz AD autonome au transport de marchandises, dans le cadre d’un concept baptisé Transport as aService (TaaS). L’objectif serait alors d’automatiser les livraisons urbaines, notamment sur le dernier kilomètre, après avoir développé les usages de transport autonome de passagers.

"Nous croyons véritablement à la conduite autonome. Nous avons notre propre unité dédiée et nous travaillons à la fois sur la mobilité et le transport à la demande. Mais il est encore très difficile de développer la conduite autonome en Europe, car le cadre réglementaire est complexe. Aux États‑Unis et en Chine, on voit déjà de nombreux véhicules autonomes circuler, alors que les expérimentations européennes restent à petite échelle", conclut Stefan Mecha.