Renault investit 600 millions d’euros pour convertir ses usines espagnoles à l’électrique

L’Espagne est au cœur du dispositif industriel de Renault et le restera au cours des prochaines années. Son influence sera même renforcée avec un investissement de 600 millions d’ici la fin de la décennie dans le cadre du plan stratégique futuREady.

Ce montant combine des fonds propres du constructeur et des aides publiques nationales et régionales. La décision de renforcer les investissements, explique Renault, découle notamment d’un accord conclu avec les représentants syndicaux.

"L’Espagne est un pays stratégique pour le groupe, non seulement sur le plan de la production et du commerce, mais aussi en raison de l’écosystème qui s’est développé autour de ses activités, notamment les fournisseurs de composants, d’énergie et de solutions de mobilité", déclare Christian Stein, directeur général de Renault Group Espagne.

Futurs Scenic et Rafale à Palencia

Cet investissement va se traduire par l’attribution de cinq nouveaux modèles aux usines de Valladolid et de Palencia, dont deux véhicules électriques du segment C, annonce le constructeur. Selon nos informations, ces deux derniers seront les futurs Scenic et Rafale.

Ces deux véhicules sont produits à Palencia et reposeront sur la nouvelle plateforme électrique RGEV Medium 2.0. Sur cette base, Renault pourra proposer des versions électriques à 750 km d’autonomie et à prolongateur d’autonomie offrant jusqu’à 1 400 km d’autonomie. L’architecture 800 V sera quant à elle l’assurance de recharger très rapidement.

Renault annonce par ailleurs que le site de Valladolid sera doté d’une nouvelle ligne d’assemblage de batteries.