Mondial de l’Auto 2026 : Jeep confie son stand au groupe Neubauer

Jeep sera bien présente au prochain Mondial de l’Auto 2026, mais pas sous le pavillon Stellantis. Alors que le groupe dirigé par Antonio Filosa a annoncé sa participation avec huit de ses marques (Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel et Peugeot), le constructeur américain ne figure pas dans le dispositif.

Mais Jeep disposera bel et bien d’un espace dédié sur le salon parisien. Et c’est le groupe Neubauer qui sera chargé d’animer et d’accueillir les visiteurs sur ce stand, installé dans le hall 7.1.

"Je suis particulièrement heureuse et fière que le groupe Neubauer soit présent au Mondial de l’Auto pour y représenter la marque Jeep. Cette participation témoigne de la confiance que nous accorde notre partenaire et vient saluer l’engagement quotidien de nos équipes", a réagi dans un communiqué Leïla Neubauer, directrice générale du groupe éponyme.

Une gamme électrifiée à présenter

Du 12 au 18 octobre 2026, les équipes du groupe Neubauer présenteront donc les modèles de la marque Jeep ainsi que leurs différentes motorisations. La gamme comprend notamment des versions microhybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques.

Le nouveau Jeep Compass mais aussi l'Avenger seront ainsi exposés. Les équipes du groupe Neubauer auront alors pour mission de répondre aux questions des visiteurs et de les accompagner dans leurs projets automobiles.

"Je tiens à saluer l'engagement des équipes Neubauer, partenaire historique de Jeep qui offriront aux visiteurs du Mondial l'opportunité de découvrir plusieurs modèles de notre gamme. Cette initiative illustre la passion et le professionnalisme de notre réseau, qui contribue chaque jour à faire vivre l'esprit Jeep auprès de ses clients et des amateurs de la marque", a déclaré Tarik Yaou, directeur de Jeep France.