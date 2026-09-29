Menu
fermer
S'abonner
Constructeurs

Mondial de l’Auto 2026 : Jeep confie son stand au groupe Neubauer

Publié le 29 septembre 2026

Par Robin Schmidt
2 min de lecture
Stellantis a choisi de venir au Mondial de l’Auto 2026 avec huit de ses marques, mais sans Jeep. Le groupe Neubauer prendra donc le relais en représentant la marque américaine sur un stand dédié, du 12 au 18 octobre à Paris.
Neubauer Jeep Mondial de l'Auto
Voici une maquette illustrant le stand Jeep du groupe Neubauer au Mondial de l'Auto 2026. ©Neubauer

Jeep sera bien présente au prochain Mondial de l’Auto 2026, mais pas sous le pavillon Stellantis. Alors que le groupe dirigé par Antonio Filosa a annoncé sa participation avec huit de ses marques (Alfa Romeo, Citroën, DS Automobiles, Fiat, Lancia, Leapmotor, Opel et Peugeot), le constructeur américain ne figure pas dans le dispositif.

 

Mais Jeep disposera bel et bien d’un espace dédié sur le salon parisien. Et c’est le groupe Neubauer qui sera chargé d’animer et d’accueillir les visiteurs sur ce stand, installé dans le hall 7.1.

 

Ludovic Ribardière passe de Neubauer à la direction générale du groupe Priod

 

"Je suis particulièrement heureuse et fière que le groupe Neubauer soit présent au Mondial de l’Auto pour y représenter la marque Jeep. Cette participation témoigne de la confiance que nous accorde notre partenaire et vient saluer l’engagement quotidien de nos équipes", a réagi dans un communiqué Leïla Neubauer, directrice générale du groupe éponyme.

 

Une gamme électrifiée à présenter

 

Du 12 au 18 octobre 2026, les équipes du groupe Neubauer présenteront donc les modèles de la marque Jeep ainsi que leurs différentes motorisations. La gamme comprend notamment des versions microhybrides, hybrides rechargeables et 100 % électriques.

 

Le nouveau Jeep Compass mais aussi l'Avenger seront ainsi exposés. Les équipes du groupe Neubauer auront alors pour mission de répondre aux questions des visiteurs et de les accompagner dans leurs projets automobiles.

 

Nouveaux patrons pour Ram et Jeep

 

"Je tiens à saluer l'engagement des équipes Neubauer, partenaire historique de Jeep qui offriront aux visiteurs du Mondial l'opportunité de découvrir plusieurs modèles de notre gamme. Cette initiative illustre la passion et le professionnalisme de notre réseau, qui contribue chaque jour à faire vivre l'esprit Jeep auprès de ses clients et des amateurs de la marque", a déclaré Tarik Yaou, directeur de Jeep France.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

Renault Retail Group s'installe dans le bassin d'Arcachon

Renault Retail Group s'installe dans le bassin d'Arcachon

Le groupe Guez devient le premier distributeur officiel de GAC en France

Le groupe Guez devient le premier distributeur officiel de GAC en France

Le multicycle automobile : une réponse au piège des valeurs résiduelles ?

Le multicycle automobile : une réponse au piège des valeurs résiduelles ?

Lamborghini muscle son réseau en France avec le groupe Lecluse

Lamborghini muscle son réseau en France avec le groupe Lecluse

R8 Gordini Concept : Renault ressuscite son icône en électrique

R8 Gordini Concept : Renault ressuscite son icône en électrique

Emil Frey Pro se renforce dans le poids lourd avec Mercedes-Benz

Emil Frey Pro se renforce dans le poids lourd avec Mercedes-Benz

Laisser un commentaire

cross-circle