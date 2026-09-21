Le groupe GCA rachète les affaires Toyota de RCM en Normandie

Faut-il y voir un désengagement du groupe RCM en Normandie avec Toyota et Lexus ?

Sans doute, puisque le groupe GCA, présidé par David Gaist, devrait racheter selon l'autorité de la concurrence cinq concessions Toys Motors aux couleurs des marques nippones dans le département de la Seine-Maritime et de l'Eure.

Ainsi, les concessions Toyota et Lexus de Petit-Quevilly (76), Rouen (76), Dieppe (76), Le Havre (76) et Pont-Audemer (27) vont changer de main en passant de Toys Motors à GCA.

Jusqu'ici, le groupe de Ronan Chabot, 9e de notre top 100 des distributeurs, faisait état de 34 concessions Toyota dans son portefeuille global de 130 adresses, dont 102 en France.

Rappelons que le groupe RCM a affiché un chiffre d'affaires consolidé de 2,4 milliards d'euros en 2025 et a écoulé plus de 32 000 véhicules neufs, dont près de 18 000 Mercedes-Benz, et plus de 22 000 véhicules d'occasion.

Quant au groupe GCA, 6e de notre top 100, il a écoulé plus de 33 800 véhicules neufs en 2025 en France, dont plus de 20 000 Toyota, et plus de 31 000 véhicules d'occasion pour un chiffre d'affaires consolidé de 1,8 milliard d'euros.

Le groupe GCA ajoute ainsi deux départements aux 37 où il est déjà présent et consolide encore sa place de premier distributeur Toyota dans l'Hexagone.