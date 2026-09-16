Groupe Lempereur : Maxence succède à son père Jean-Paul

"Cet homme n'a pas d'argent, faites-lui confiance !" Devant 900 personnes rassemblées au stade Bollaert-Delelis à Lens (62), cette phrase s'affiche sur grand écran. Elle a façonné un homme qui, en quarante ans, a transformé une petite concession Opel à Courrières (62), avec un contrat d'une centaine de voitures, en un important groupe de distribution automobile. Celui-ci couvre aujourd'hui un territoire allant de la Côte d'Opale à Valenciennes (59) en passant par les Flandres et le pays minier. Il commercialise plus de 8 700 véhicules neufs par an.

Cet homme, c'est Jean-Paul Lempereur. À 66 ans, il a officiellement passé le flambeau le 15 septembre 2026 à l'un de ses fils, Maxence, 31 ans. Une cérémonie de transmission, ou plus exactement une passation d'une lampe de mineur, qui a trôné pendant des décennies dans le bureau de l'entrepreneur nordiste, plein d'émotions.

Pendant deux heures, les collaborateurs du groupe et les invités ont découvert ou redécouvert l'aventure Lempereur qui fêtera ses 40 ans en 2027. "J'ai commencé à 16 ans à laver des voitures, puis j'ai intégré une concession Datsun pour ensuite passer chez BMW", a rappelé en introduction Jean-Paul Lempereur dans une vidéo retraçant l'épopée.

Des débuts avec Opel

Une annonce publiée dans l'Argus va changer le cours de sa vie. Opel cherche des concessionnaires dans le Nord-Pas-de-Calais. Il a 26 ans et des envies d'entreprendre. Il envoie alors une lettre pour poser sa candidature et reçoit une réponse quelques mois plus tard. Il se rend à Paris au siège du constructeur et rencontre deux hommes qui lui feront confiance. Même sans le sou.

Cela sera la première pierre de son groupe. Dès lors, il ne cessera d'investir et de se développer. Cet homme qui dort très peu, de son aveu, veut que les idées qu'il a eues la nuit se réalisent le lendemain matin. Avec un seul leitmotiv : la satisfaction du client. Il étend son territoire, tout en restant très fidèle au bassin minier, même s'il vient de la métropole lilloise.

Il se développe avec Opel, puis avec Toyota, perd le panneau, pour finalement être retenu par BMW, ce qui lui permet de passer à la vitesse supérieure. BMW devient alors la marque premium la plus vendue dans les départements du Nord et du Pas-de-Calais.

"À chaque fois nouveau panneau, il y a d’abord eu une rencontre humaine", commente sobrement Jean-Paul Lempereur. Les personnes qui lui ont rendu hommage ont défilé sur scène : Thierry Lespiaucq, Yves Pasquier-Desvignes, tous des anciens de chez Opel, puis Vincent Salimon, président de BMW Group, pour ne citer qu'eux.

Maxence Lempereur prend la présidence du groupe

Le premier village automobile, la satisfaction client, un village moto… le groupe Lempereur se réinvente en permanence. Une stratégie, voire une philosophie, que Maxence, qui devient président du groupe Lempereur, veut faire perdurer.

"J'ai rejoint le groupe le jour de ma naissance", raconte Maxence Lempereur, qui a pris la direction générale il y a six ans, après une école de commerce et intégré l'aventure familiale en alternance, puis géré deux concessions Volvo en 2020.

"Gamin, je passais mes week-ends avec mon père lors des portes ouvertes", se rappelle-t-il. Pour autant, il souligne qu'il n'a jamais senti de pression de son père, ni de sa mère d'ailleurs, pour reprendre l'activité.

Dans son premier discours en qualité de président, Maxence Lempereur a insisté sur les valeurs du groupe. "Nous sommes une entreprise familiale, fidèle à nos valeurs, mais être fidèles à nos valeurs ne veut pas dire rester immobiles, a-t-il expliqué.

Le jeune chef d'entreprise ne veut s'interdire aucune opportunité. Mais il tient à rester centré sur l'humain. "Pendant longtemps, plus jeune, je ne voyais que des concessions. Aujourd'hui, je vois des femmes et des hommes qui ont participé à ce qui a été construit." Et de remercier son père et les collaborateurs : "Merci de m'avoir donné envie de faire ce métier !"