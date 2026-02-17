Le groupe Lempereur investit dans Lynk & Co

Publié le 17 février 2026 ■ Par Christophe Bourgeois ■ 2 min de lecture

Fortement implanté avec la marque Volvo dans le nord de la France, le groupe Lempereur Mobilité rejoint le réseau Lynk & Co. À terme, la marque atteindra les quarante points de vente.

Le groupe Lempereur Mobilité vient de prendre le panneau Lynk & Co à Lille (59). À noter qu'il distribue également Polestar. ©Le Journal de l'Automobile

Après avoir tourné le dos au réseau de distribution, Lynk & Co compte désormais s'appuyer sur des investisseurs pour tenter d'exister en France. En 2025, la marque a en effet immatriculé seulement 726 véhicules (+39,9 %), la plaçant dans le bas du tableau. Ces nouvelles marques qui secouent le marché français Pour reprendre des couleurs, la marque chinoise compte donc ouvrir une quarantaine de points de vente dans les mois à venir. Le dernier en date est celui de Roncq, dans l'agglomération lilloise (59), détenu par le groupe Lempereur Mobilité. "Le groupe Lempereur Mobilité est un acteur majeur de la mobilité en France, doté d’une forte expertise retail et d’un réseau solidement implanté, a déclaré Michael Meyer, directeur commercial de Lynk & Co France. S’associer à un partenaire aussi reconnu soutient notre stratégie d’expansion du réseau Lynk & Co et permet de rendre la marque plus accessible dans des départements clés comme les Hauts-de-France." Outre cette nomination, citons à titre d'exemple le groupe Bidaud, basé à Athis-Mons (91), qui a été le premier à avoir ouvert un point de vente Lynk & Co dans l’Hexagone. Il a ensuite été notamment suivi par les groupes Saint-Christophe près de Nancy (54), Général Automobile (groupe Sofilio) du côté de Nantes (44), Vulcain à Lyon (69) et à Saint-Étienne (42) ou Cachet-Giraud, à Poitiers (86) et à Niort (79). Volvo en zone de turbulences Pour rappel, la gamme est composée de trois véhicules : le Lynk & Co 01, un SUV hybride rechargeable, le 02, un crossover coupé 100 % électrique qui repose sur la base du Volvo EX30 et des modèles de la famille Smart – des marques détenues par le chinois Geely – et le Lynk & Co 08, un SUV hybride rechargeable allant jusqu’à 200 km d’autonomie.

