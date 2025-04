Le groupe Lempereur organise son salon de l'auto

Du 16 au 18 mai 2025, le distributeur nordiste organisera la troisième édition de son salon à Liévin (62). Il exposera notamment ses quinze marques automobiles et ses quinze marques de deux roues. Plus de 2 000 personnes sont attendues.

Après une pause en 2024, le groupe Lempereur relance son évènement phare. Du 16 au 18 mai 2025, il investit de nouveau l’Arena Stade Couvert de Liévin (62) pour une troisième édition de son salon auto et moto qui promet d’être plus immersive que jamais. Il y exposera quinze marques automobiles et quinze marques de deux roues.

Pour ce salon gratuit, le groupe attend plus de 2 000 personnes. Mais cette année, pas question de se contenter d’une expo classique. Le groupe Lempereur voit les choses en grand avec un concept inédit : "Motorpoly", un plateau de jeu géant grandeur nature. Chaque marque disposera de sa case colorée et ses propres animations.

Exclusivement pour les véhicules neufs

"On veut un événement qui parle aussi aux familles, pas seulement aux acheteurs pressés", confie Véronique Watry, directrice marketing du groupe. Un exemple ? Côté Jeep, des joueurs du Basket Club Maritime de Dunkerque (BCM), sponsorisé par le groupe, seront là pour une animation conviviale. Le groupe proposera également un simulateur de conduite.

Ce salon mettra exclusivement en avant des modèles neufs : pas de véhicules d’occasion au programme. En revanche, un centre d’essai permettra aux visiteurs de tester les véhicules.

Des partenaires comme Maborneauto, spécialiste de l’installation de bornes à domicile, seront également de la partie. "Nous comptons nous appuyer sur la communication et les réseaux sociaux de nos partenaires pour faire venir du monde", complète Véronique Watry.

Le budget de cette opération est évalué à environ 100 000 euros, dont une partie est prise en charge par les marques dans le cadre de leur programme d'animations commerciales. La première édition date de 2022. A l'époque, le groupe avait organisé une manifestation autour de la voiture électrique et hybride. Près de 1 000 personnes s'y étaient déplacées.