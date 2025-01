Présidé par Jean-Paul Lempereur, le groupe de distribution nordiste a connu une belle année, avec une progression de 19 % de ses ventes de véhicules neufs et de 51 % de motos. En 2025, il ambitionne d'écouler environ 21 000 unités.

Lors de sa convention qui s'est déroulée le 23 janvier 2025, le groupe Lempereur a dévoilé ses objectifs 2025. ©Le Journal de l'Automobile

Avec comme mot d’ordre pour 2025 : "Maîtrisons notre destin !", le groupe Lempereur, fondé il y a 35 ans par Jean-Paul Lempereur, a présenté ses résultats 2024 à l’occasion d’une convention qui s’est tenue à Saint-Omer (62).

Devant près de 800 collaborateurs, il a annoncé avoir vendu 8 051 véhicules particuliers neufs, soit une progression de 19 % par rapport aux 6 757 véhicules de 2023, avec une très forte augmentation en décembre 2024. "Nous n'avons pas encore le bilan définitif, mais nous allons dépasser pour la première fois les 500 millions d'euros de chiffre d'affaires", a indiqué en aparté Maxence Lempereur, directeur général du groupe éponyme.

Dans le détail, BMW a représenté 19 % des ventes, Hyundai, 13 %, Nissan et Opel, chacune 12 %, MG, 11 %, et FCA, 10 %. Au total, le groupe distribue 16 marques automobiles dans 40 concessions réparties dans le Pas-de-Calais et le Nord et 14 points de vente de motos dans le même périmètre, avec en plus une présence en Picardie, à Amiens (80).

BMW et Mini représentent une vente sur quatre

2024 a été une année importante pour BMW et le groupe Lempereur. Le distributeur fêtait en effet sa dixième année de partenariat avec le constructeur. Au total, le nordiste dispose désormais de huit points de vente dans le Nord-Pas-de-Calais.

L’année dernière, il a vendu 1 694 BMW et 440 Mini. Avec la consolidation des rachats de ces deux dernières années (Bayern Autosport et la concession de Valenciennes -59-), le groupe compte passer à la vitesse supérieure en 2025, avec 2 520 immatriculations neuves (et 2 450 VO). Il prévoit également, d’ici la fin de l’année, de mettre aux nouveaux standards les concessions de Dunkerque (59) et de Beaurains (62).

Avec Stellantis, si l’on zoome par marque, les concessions italiennes ex-FCA ont commercialisé 400 Fiat, ce à quoi il faut ajouter 100 Topolino, 50 Abarth et 30 VU. Les sites de Douai (59) et de Lens (62) ont fini respectivement premier et deuxième de France. Le site de Lens qui distribue Fiat Pro arrive second au classement des concessions Fiat de France. De son côté, Alfa Romeo veut vendre 100 VN en 2025. Enfin, pour Jeep, le directeur de plaque n'a pas communiqué de chiffre, mais a souligné la très bonne année 2024.

Toujours chez Stellantis, Opel, qui est la marque historique du groupe, n’a pas connu une année exceptionnelle à cause du manque de nouveautés, repoussées à 2025. Cette année, les concessions visent les 1 100 unités.

Objectif 1 000 véhicules MG Motor

Côté MG, après les six premiers mois qui n’ont pas été bons, comme dans l’ensemble du réseau de la marque sino-anglaise, le groupe s’est rattrapé et se montre très confiant pour 2025 grâce à l'arrivée de nouveautés. Il prévoit d'écouler 1 080 unités.

Chez Nissan, le groupe Lempereur a enregistré une part de marché de 2,5 % sur son territoire, alors que la marque, au niveau national, pèse 1,5 %. Localement, cela représente 960 VN. Pour cette année, Autostanding réduit à 940 VN, mais compte accélérer sur le VO qui passerait de 963 à 1 190 unités.

Hyundai en quête de professionnalisation des équipes

Hyundai a vu ses ventes progresser de 80 % à 1 070 VN sur les cinq concessions du groupe. Il vise pour 2025, 1 150 VN et compte professionnaliser ses équipes et développer le VO, comme d’ailleurs toutes les marques du distributeur.

Seat et Cupra représentent chacune 4 % des ventes du groupe Lempereur. En 2024, les concessions ont été mises aux standards et les ventes ont progressé de 30 %, pour atteindre 576 unités sur les deux enseignes. Mais en 2025, le groupe est beaucoup plus ambitieux, car il prévoit 650 véhicules, dont 360 Cupra.

Volvo en force grâce à une acquisition

La reprise de l’affaire lilloise du groupe Dugardin a permis au groupe Lempereur de vendre 525 Volvo. Avec désormais trois concessions sur sa zone de couverture, il ambitionne d’écouler 750 véhicules neufs et de doubler ses VO, pour atteindre 634 unités en 2025.

En revanche, cela a été plus compliqué pour Mazda, qui représente 3 % des ventes. Il en a écoulé 244 VN et vise cent voitures de plus en 2025. L’opérateur reconnaît que le VO reste source de rentabilité et compte s’appuyer sur 490 véhicules pour atteindre ses objectifs.

À noter enfin que le groupe Lempereur a intégré XPeng dans son portefeuille depuis le début de l’année et prévoit de vendre 75 voitures dans sa concession de Beaurains (62).

Des marges de progression sur le VO

Sur le VO, le groupe est moins satisfait du résultat. Sur l’activité auto et moto, Lempereur a mis à la route 6 962 véhicules, soit seulement une petite centaine de plus par rapport à l’année précédente. En revanche, si les ventes à marchand ont été stables, aux alentours des 2 400 unités, elles ont bénéficié d’une belle marge unitaire.

"Nous avons clairement des axes d’amélioration sur ce chapitre", a déclaré le comité exécutif du groupe. Il compte donc se mettre en ordre de bataille pour améliorer son remarketing et mieux gérer les reprises afin que les véhicules soient dans le marché et ainsi réduire son stock. Il reconnaît également qu’il peine sur les véhicules électriques d’occasion dont les valeurs résiduelles sont compliquées, ainsi que sur les modèles dotés du moteur Puretech de Stellantis qui ne trouvent plus preneur.

Pour réduire son stock, il va mettre en place une charte précise qui mettra l’accent sur les visuels, afin de bénéficier d'une meilleure visibilité sur les sites internet du groupe. Il compte également poser un QR code sur ses VO en vente pour présenter les offres d’après-vente dans le but d’inciter les gens à rester dans le réseau.

Une bonne année pour la moto

Le groupe Lempereur s'est également lancé dans l'activité de la moto depuis 2021. En 2024, le Moto Valley, qui a été inauguré mi-2023, a connu sa première année pleine. Le groupe s’est renforcé sur le pôle deux-roues avec ses nouvelles affaires à Boulogne-sur-Mer et Amiens (80). Au total, les ventes de deux-roues neufs ont progressé de 51 %, passant de 500 à 753 unités.

Au total, les ventes VN/VO ont progressé de 42 %, les accessoires avec l’enseigne Maxxess de 46 % et le chiffre d’affaires de 9 % en après-vente. En 2025, le groupe espère passer le cap des 1 000 unités en neuf, dont la moitié en BMW Motorrad, soit une progression de 38 % et vendre 480 VO (+60 %).

Vers 21 000 autos et motos VN et VO

Lors de la présentation des résultats, Jean-Paul Lempereur a mis en avant les racines familiales et l'indépendance de son groupe auprès de ses collaborateurs. Il les a invités à "resserrer les rangs", soulignant que 2025 "risquait d'être compliquée". L'heure était toutefois à l'optimisme. "Nous ne sommes pas des conquérants, mais nous savons profiter des opportunités", a conclu Maxence Lempereur en citant les reprises de Volvo à Lille ou de BMW à Valenciennes.

En 2025, le groupe compte donc dépasser pour la première fois les 20 000 véhicules vendus. Il ambitionne ainsi de vendre 10 471 véhicules neufs particuliers, dont 1 005 motos et 11 280 VO (autos et motos) pour atteindre un total de 21 751 unités.

Acteur fortement ancré localement avec des partenariats en tout genre, les plus notables étant ceux des clubs de football du RC Lens (62) et de basketball de Gravelines (59), le distributeur continuera de développer son empreinte sur le territoire. Il envisage de mettre en circulation un pop-up store mobile, un concept qu'il a déjà déployé dans un centre commercial de la région, mais qu’il compte étendre dans toutes les villes où il est présent.