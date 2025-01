Après une exceptionnelle année 2023, MG marque le pas en 2024

En France, le constructeur sino-anglais a enregistré une contraction de 25 % de ses immatriculations en 2024. Mais MG reste confiant en 2025 avec l'arrivée de nouveaux modèles et le développement de sa gamme hybride qui connaît un franc succès.

MG Motor a vu ses immatriculations chuter de 25 % dans l'Hexagone en 2024. ©MG Motor

Année 2024 en demi-teinte pour MG Motor. Si les résultats sont bons en Europe avec 240 000 livraisons en 2024, en progression de 20 %, c'est plus calme en France. Bien qu'elle maintienne sa place dans le top 20, ce qui est en soi une prouesse après seulement quatre ans de présence dans l'Hexagone, la marque sino-anglaise n'a enregistré une part de marché "que" de 1,45 %, alors qu'elle avait atteint 1,9 % en 2023.

Avec un total de 25 782 immatriculations en France* contre 33 374 en 2023, MG Motor a connu un recul de 25 %, mais Julien Robert, vice-président de MG France, s'était déjà exprimé sur le sujet dans une interview en octobre 2024 : "Nous traversons actuellement un cycle en creux, avec le renouvellement des produits qui est l'une des raisons pour lesquelles nos ventes ont baissé au cours des trois premiers trimestres 2024. Mais j'avais averti le réseau de ce passage à vide lors de la dernière convention en novembre 2023".

2024, une année compliquée

"L’année 2024 a réservé son lot de surprises et de défis pour MG Motor France et son réseau. Alors que 2023 s’était conclue en fanfare avec des résultats très largement au-dessus des objectifs fixés, le contexte s'est tendu tout au long de l’année à la suite de décisions politiques contre-productives pour la transition énergétique, tant au niveau national qu’européen", a indiqué le constructeur lors de ses résultats.

Au cours du dernier trimestre et particulièrement en décembre, la marque a néanmoins repris des couleurs en immatriculant 7 947 véhicules, dont 52,8 % d'hybrides, ce qui lui a permis de se placer à la sixième place toutes marques confondues.

En revanche, l’arrêt de production lié à la norme GSR 2 des Marvel R, MG ZS EV et MG5 en mars 2024, conjugué à la perte du bonus pour de nombreux clients particuliers, a induit une baisse des immatriculations de voitures 100 % électriques.

Succès des hybrides

Si en 2023, MG Motor a réalisé en France plus de 80 % de ses ventes avec des véhicules 100 % électriques, le constructeur a changé son fusil d'épaule avec le lancement de deux modèles hybrides non rechargeables, la MG3 en juin et le ZS en octobre, qui ont redynamisé les prises de commandes au dernier trimestre, avec plus de 10 000 commandes enregistrées.

"La tendance est extrêmement positive pour 2025 après une année 2024 « de transition », où le réseau MG Motor a pu se former et s’étoffer pour lancer quatre nouveaux modèles", a indiqué le constructeur.

Pour MG Motor, 2025 sera la première année pleine de ses modèles hybrides non rechargeables avec l’introduction de six nouveaux modèles, pour atteindre une gamme complète avec dix propositions, aussi bien électriques, hybrides ou hybrides rechargeables. Mais actuellement, le constructeur n'a pas annoncé ses ambitions.

*France métropolitaine : 24 600 / Drom : 1 182. Source DataNeo