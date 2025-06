Bornes de recharge : MG Motor prend ses clients par la main

Le constructeur chinois MG Motor accompagne ses clients particuliers dans l'installation d’une borne de recharge à leur domicile. Un partenariat vient d’être noué en ce sens avec IZI by EDF.

MG Motor noue un partenariat avec IZI by EDF pour accompagner ses clients dans l'installation d'une borne de recharge. ©MG Motor

Les clients particuliers qui font le choix de rouler en MG électrique ou hybride rechargeable peuvent dès à présent se tourner vers IZI by EDF pour les accompagner dans l’installation d’une borne de recharge à domicile, en sa qualité de partenaire privilégié du constructeur chinois.

La mise en relation entre le client et la marque grand public d’EDF dédiée aux services énergétiques s’effectue au moment de la signature de la commande. Les 184 distributeurs de la marque jouent le rôle d’intermédiaires.

"Il est naturel d’accompagner nos clients dans leur transition vers la mobilité électrique avec un partenaire renommé et fiable : c’est donc comme une évidence que nous proposons désormais les solutions de recharge IZI by EDF à tous nos clients", commente Guillaume Jolit, directeur marketing et communication de MG Motor France.

Concrètement, une fois le dossier ouvert, le client est invité à transmettre à IZI by EDF par e-mail des photos de son installation électrique et du futur emplacement de la borne. Un expert de l’énergéticien est ensuite supposé contacter le client sous 24 à 48 h pour trouver la solution de recharge la plus adaptée à ses besoins. Une visite technique est possible si nécessaire.

L’étape suivante est l’envoi par IZI by EDF d’un devis détaillé établi en fonction des informations fournies. Si le client l’accepte, l’installation par un électricien certifié peut débuter entre quatre et six semaines après la demande. À noter que deux bornes sont proposées, l’une non connectée de 7,4 kW à partir de 1 599 euros, l’autre connectée de 7,4 kW à partir de 1 899 euros. Ces tarifs ne tiennent pas compte du crédit d’impôt de 500 euros.