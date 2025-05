Essai MGS5 : MG apprend vite !

Avec le MGS5, MG donne le coup d’envoi d’une nouvelle nomenclature – le "S" signant désormais ses SUV – et affirme ses ambitions sur le segment électrique. Ce nouveau modèle marque une véritable montée en gamme, perceptible aussi bien dans la qualité de finition que dans le plaisir de conduite.

Le MGS5 replace MG dans le marché de l'électrique avec de bonnes prestations générales. ©MG Motor

À la suite de l’arrêt de break MG5 et du SUV Marvel R, MG poursuit le renouvellement de sa gamme électrique avec le MGS5. Long de 4,47 m, ce SUV vient se placer entre deux modèles hybrides récemment lancés, les deuxièmes générations du ZS (4,30 m) et de l'EHS (4,60 m), ce dernier étant rechargeable.

Il se positionne donc au cœur du marché de l’électrique alors que la marque sino-anglaise s’était peu ou prou désengagée de ce segment. A fin avril 2025, les immatriculations ne représentaient plus que 12 % de son mix, portées essentiellement par la MG4.

Partageant la même plateforme que cette dernière, le MGS5 a fait de gros efforts sur la qualité perçue : elle correspond désormais à ce que l’on attend d’une marque généraliste, ce que MG est devenue en seulement cinq ans de présence sur le marché français.

Montée en gamme

Cette montée en gamme sera visite sur la MG4 qui va être restylée en cours de l’année. Le système multimédia, qui n’a jamais été une réussite chez MG, devient lui aussi beaucoup plus fréquentable, grâce à une interface désormais plus ergonomique.

Le MGS5, qui vise principalement le Skoda Elroq, le véhicule électrique le plus vendu en Europe en avril dernier, et dans une moindre mesure, le Kia EV3, est doté de deux moteurs et de deux batteries, fournies par CATL. Dans sa finition Comfort, il reçoit un bloc de 170 ch (250 Nm), alimenté par une batterie LFP de 49 kWh.

49 kWh ou 64 kWh

Cette même finition peut également bénéficier d’un moteur plus puissant de 231 ch (350 Nm) et dans ce cas, la batterie NMC affiche une capacité de 64 kWh. Ce groupe motopropulseur est également disponible sur la proposition la plus élevée de la gamme, appelée Luxury.

Question autonomie, pas de surprise aux vues des capacités des batteries, le MGS5 promet respectivement 340 km et 480 km d’autonomie. Avec une puissance de charge de 120 kW et 139 kW, les 10 à 80 % se font en 24 mn et 28 mn. Surtout, MG promet une courbe de charge très stable avec plus de 100 kW jusqu’à 60 %.

Au volant, le MHS5 ne souffre d’aucun défaut. Grâce à une suspension multibras, son comportement s’avère rassurant, sa direction bien calibrée et sa masse contenue d’à peine 1 700 kg en font un agréable compagnon de route, d’autant plus que les ingénieurs ont travaillé sur l’insonorisation et ont fortement réduit les bruits parasites. La récupération d’énergie se fait selon trois modes paramétrables et bien étagées.

Quant aux aides à la conduite, généralement trop intrusives sur les modèles chinois, MG a écouté les retours de la presse et des clients européens. Le constructeur a complètement revu sa copie et a changé de fournisseur. Résultat, elles sont facilement désactivables et s’avèrent bien mieux calibrées.

Avec le MGS5, la marque veut franchir un nouveau cap. Elle compte fidéliser une bonne partie de la clientèle de la MG4, qui profitera ici de prestations bien supérieures, mais également chercher de nouveaux clients, notamment dans le BtoB, alors que jusqu’à présent, les particuliers représentent 70 % de sa clientèle.

Pour cela, elle s’appuie sur une offre commerciale très agressive, puisque le MGS5 49 kWh, qui couvrira 20 % du mix du véhicule, commence à partir de 32 490 euros tandis qu’avec la batterie plus grosse, le prix grimpe à 35 990 euros avec un niveau d’équipements déjà très généreux. La marque prévoit des mensualités sans apport pour attirer de nouveaux clients.