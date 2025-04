MG se prépare à produire des voitures en Europe

Lourdement impacté par les droits de douane mis en place par l’Union européenne, MG envisage de construire ses deux premières usines en Europe. Cette implantation stratégique pourrait alors permettre au constructeur chinois d’échapper aux taxes complémentaires s’appliquant aux voitures électriques fabriquées en Chine.

Après la mise en place des droits de douane supplémentaires sur les voitures chinoises, les ventes des modèles 100 % électriques de MG ont diminué d'un tiers en 2024. ©MG

MG se prépare à poser ses valises en Europe. En effet, selon nos confrères d’Automotive News Europe, le constructeur chinois, propriété du groupe SAIC, étudie la possibilité de construire ses deux premiers sites de production sur le Vieux Continent.

L’emplacement de la première usine pourrait par ailleurs être connu dès l’été 2025. Celle-ci disposerait d’une capacité initiale de 100 000 unités par an et verrait sa production démarrer dans un délai de 12 à 16 mois, à compter de l'approbation finale du projet. Selon des sources proches du dossier, la Turquie, la Hongrie, la Slovaquie et la Slovénie pourraient figurer sur la liste des pays retenus pour cette future implantation.

En produisant ses voitures en Europe, MG pourrait alors échapper aux droits de douane appliqués aux voitures électriques fabriquées en Chine. Les modèles 100 % électriques de la marque chinoise doivent actuellement s’acquitter d’une taxe supplémentaire de 35,3 %, soit le taux le plus élevé, en plus des 10 % standards pour tous les véhicules importés dans l'Union européenne.

Des ventes électriques en chute libre

Depuis la mise en place des droits de douane supplémentaires sur les voitures chinoises, les ventes des modèles 100 % électriques de MG n’ont cessé de diminuer en Europe.

En outre, si les ventes européennes du constructeur chinois ont augmenté de 5,1 % en 2024, pour atteindre 243 395 unités, celles des véhicules entièrement électriques ont quant à elles chuté d'un tiers, à 72 066 unités. Leur part dans les ventes totales de la marque est ainsi passée de 47 à 30 %.

Le constat est même pire en 2025. Bien que les ventes globales de MG aient progressé de 21 % (39 202 exemplaires écoulés) sur les deux premiers mois de l’année, celles des modèles électriques ont en revanche diminué de moitié, à 5 509 unités, soit seulement 14 % des ventes de la marque.

Quid des autres constructeurs chinois ?

Si l’on regarde du côté des autres constructeurs chinois, le géant de l’automobile BYD prévoit quant à lui de démarrer la production dans son usine hongroise en octobre 2025, avec une capacité de 300 000 exemplaires par an. BYD ouvrira également une deuxième usine en Turquie, d'une capacité de 200 000 unités, au printemps 2026.

Le constructeur Chery, qui a signé en avril 2024 une joint-venture avec l'espagnol EV Motors, a de son côté sorti ses deux premiers modèles de l'usine de Barcelone (Espagne) en fin d’année dernière, sous la marque Ebro Motors. Il s'agit des Ebro S700 et S800, équipés de moteurs hybrides rechargeables (PHEV) et à combustion. En parallèle, Chery produit déjà depuis quelques mois un SUV de la marque Omoda, qui rencontre un certain succès en Espagne.