Nouvelle concession Mercedes-Benz à Rennes pour le groupe Cobredia

Cobredia change de dimension avec Mercedes-Benz dans l’agglomération rennaise. Le distributeur a inauguré sa nouvelle concession de Cesson-Sévigné (35), dont l'ouverture au public est programmée ce vendredi 11 septembre 2026. Il s'agit d'un projet de longue haleine, initié depuis 2017 et qui aura nécessité un investissement compris entre 13,5 et 13,8 millions d’euros.

Implanté au 101 rue du Mottay, dans la zone d’activité du Chêne Morand, le nouveau site prend le relais de la concession jusqu'ici située à Saint-Grégoire, au nord de la capitale bretonne. Construit sur un terrain de 15 500 m², le bâtiment développe 7 000 m² sur trois niveaux et rassemble 65 collaborateurs, sous la direction d’Antony Le Baccon.

2 000 m² consacrés à l'après-vente

La nouvelle implantation doit surtout permettre à Cobredia de regrouper et de développer les différentes activités de Mercedes-Benz. Le showroom occupe 1 200 m², tandis que l'après-vente bénéficie de moyens conséquents.

L'atelier mécanique s'étend sur 1 000 m² et compte 18 ponts. Une surface équivalente est consacrée à la carrosserie, avec deux cabines de peinture et trois aires de préparation. Selon le groupe, ces installations permettront de traiter entre 35 et 40 entrées en atelier chaque jour.

Le site dispose également de 990 m² en sous-sol et peut accueillir une cinquantaine de véhicules d'occasion ainsi qu'une trentaine de véhicules de démonstration. Une aire de lavage, composée de deux stations à rouleaux et d'une station manuelle haute pression, complète les installations.

Cobredia a également profité de ce projet pour réduire l'empreinte environnementale du bâtiment. Quelque 1 430 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés. Le site dispose par ailleurs de systèmes de récupération des eaux pluviales et de recyclage des eaux usées pour le lavage des véhicules. Les revêtements extérieurs perméables doivent également faciliter l'infiltration de l'eau de pluie.

Onze concessions Mercedes-Benz pour Cobredia

Cette ouverture conforte le poids de Mercedes-Benz dans le portefeuille de Cobredia. Le groupe compte désormais onze concessions de la marque réparties en Bretagne et en Mayenne. "Cet investissement traduit notre confiance dans le territoire rennais et notre volonté d'y inscrire durablement le développement du groupe Cobredia", souligne François Picard, président du groupe.

Avec 90 points de vente et 21 marques distribuées, Cobredia revendique plus de 27 000 véhicules vendus en 2025. Le groupe breton, qui emploie 1 700 collaborateurs, a réalisé un chiffre d'affaires de 885 millions d'euros sur le dernier exercice.