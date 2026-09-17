Le groupe Harmony installe Denza et BYD dans un écrin parisien

Convives et passants ont assisté, le 16 septembre 2026, à la cérémonie d'inauguration de la nouvelle concession du groupe Harmony. Un événement organisé en grande pompe par le distributeur automobile qui offre ici à la marque de Denza son tout premier point de vente dans le cœur de Paris, en plus d'un espace pour BYD.

L'enjeu est tel que Stella Li, la vice-présidente du groupe BYD, et sa garde rapprochée européenne ont fait le déplacement pour couper le ruban et officialiser la présence de la marque de luxe dans le IXe arrondissement de la capitale. Un choix de lieu qui n'a rien d'anodin puisque dans un rayon de quelques mètres, il y a non seulement l'emblématique Opéra Garnier, mais surtout les marques automobiles Cupra, Alpine et Tesla.

La Denza Z se révèle au public

Le lieu impressionne par sa superficie. Les habitués du quartier se souviennent qu'un magasin d'ameublement et de décoration occupait précédemment l'espace. Désormais, le rez-de-chaussée de 417 m2 sert à présenter la gamme Denza dans un style architectural épuré découvert sur les sites de Cannes (06) et de Saint-Germain-en-Laye (78).

En sous-sol, le groupe Harmony exposera les modèles de BYD. Le concessionnaire dispose pour cela de 1 250 m2 pour proposer aux visiteurs une véritable vitrine de la marque chinoise. C'est aussi là qu'un salon VIP a été décoré.

Les équipes de BYD ont fait le déplacement en force pour une seconde raison. L'inauguration a servi de prétexte pour lever le voile sur la Denza Z, le quatrième modèle de la famille. À un mois du Mondial de Paris, le constructeur a choisi de montrer au public français cette supercar totalement électrique d'une puissance équivalente à 1 604 ch.

Confirmation de l'objectif à 30 000 VN

Cette inauguration porte donc à trois le nombre de concessions Denza en France à l'heure actuelle. Des affaires vont ouvrir prochainement à Lille, Lyon et Marseille. À terme, le maillage doit compter 40 emplacements sur l'ensemble du territoire. Une logique de déploiement qui devrait ressembler à celle des marques concurrentes, à l'instar de Porsche.

Quant à BYD, le réseau s'approche doucement des 140 concessions opérationnelles. L'objectif restant d'atteindre les 200 sites ouverts ou en cours de préparation, à la fin de l'année 2026. Ce qui serait en bonne voie, selon la directrice de BYD France, Dorothée Bonassies.

Sur le plan commercial, cette dernière se montre toute aussi confiante. Après avoir écoulé autour de 20 000 VN en huit mois, BYD a enregistré 2 000 commandes lors des journées portes ouvertes du 11 au 13 septembre dernier. "Nous ne pouvons plus cacher que nous avons l'ambition de dépasser les 30 000 unités cette année sans jouer sur les ventes tactiques", a-t-elle confié en marge de l'événement.