Lamborghini muscle son réseau en France avec le groupe Lecluse

Lamborghini ne connaît pas la crise. Même en France. Le pays, incluant Monaco, est en effet le septième marché* de la marque italienne avec 300 unités commercialisées, soit environ 3 % de ses ventes. En 2025, Lamborghini a livré dans le monde 10 747 véhicules, dont une grande partie d'Urus, modèle qui lui a permis de passer dans une autre dimension. Une année record.

"En grande partie à cause de la fiscalité, la France est un marché exigeant, mais en plein développement", souligne Francesco Cresci, directeur de la plaque EMEA de Lamborghini. Aujourd'hui, la gamme est composée de trois modèles : du SUV Urus, le best-seller, et de deux supercars, la Revuelto et la Temerario, modèles déclinés ensuite en versions encore plus exclusives.

Ouverture à Nantes et à Montpellier

Dans un tel contexte, la marque a décidé de se développer en France en ouvrant deux nouveaux sites, portant le réseau à huit points de vente répartis sur le territoire. Aujourd'hui représenté par les groupes Passion Automobiles, présent à Mulhouse (68), Lyon (69), Cannes (06), et en attendant un quatrième site à Montpellier (34) dans les mois à venir, Hecquet à Bordeaux (33), Car Lovers à Paris (75), sans oublier le groupe Segond à Monaco, la marque accueille dans son réseau le groupe Lecluse à Nantes (44).

"Notre stratégie est d'offrir un taux de couverture le plus dense possible à nos clients, présente David Martin, en charge de la région West Europe pour Lamborghini. Il nous manquait un lieu de représentation dans le Grand Ouest, les deux concessions les plus proches étant celles de Paris ou de Bordeaux. Nous avons rencontré le groupe Lecluse qui a su répondre à nos attentes."

Le groupe Lecluse, un acteur fidèle au groupe Volkswagen

Placé à la 64e place du classement des cent premiers distributeurs de France, Lecluse Automobiles est l'un des plus importants distributeurs de l'ensemble des marques du groupe Volkswagen dans l'ouest de la France, y compris Porsche dont le territoire s'étale, pour cette marque, de Brest (29) à Orléans (45) et Arpajon (91). En 2025, il a mis à la route 5 295 véhicules neufs et quasiment autant de véhicules d'occasion et a réalisé un chiffre d'affaires de 518 millions d'euros.

"Je souhaite grandir, sans brûler les étapes et tout en restant fidèle aux marques avec lesquelles je travaille depuis longtemps", présente Jean-Paul Lecluse, président du groupe éponyme. Je suis très attaché au groupe Volkswagen. Je suis également sensible au fait de pouvoir offrir à mes clients une gamme très large, allant de Seat à désormais Lamborghini, en passant par l'utilitaire et le poids lourd avec les marques VW Utilitaires et MAN." Ainsi, en complément de Porsche, Lamborghini va permettre au distributeur de développer son pôle sportif.

"Il s'agit de deux clientèles différentes, constate de son côté David Perridy, directeur général des centres Porsche à Nantes et à Rennes (35) et désormais de Lamborghini Nantes. Il s'agit d'une clientèle encore plus passionnée, qui recherche encore plus d'exclusivité et de sportivité."

Une large couverture

Outre les métropoles nantaise et rennaise, le site va couvrir toute la Bretagne et les Pays de la Loire. Située non loin de la concession Porsche, elle a représenté un investissement d'un million d'euros. Cinq collaborateurs y travaillent dont trois à l'atelier. "Nous avons notamment recruté un spécialiste dans le sport automobile pour répondre aux besoins de certains de nos clients", poursuit David Perridy.

"Nous estimons que le potentiel d'un site comme Nantes est d'environ 30 à 40 voitures neuves par an, sans oublier l'occasion qui est un facteur de croissance", précise David Martin. Car pour une marque comme Lamborghini, le marché du VO connaît une belle progression. "Elle s'explique en effet par la montée en puissance de la production des véhicules neufs".

"Quant au parc roulant, difficile d'avoir un chiffre, mais nous avons ouvert depuis trois semaines et l'agenda est déjà très bien rempli", observe David Perridy. Le groupe dispose également d'une carrosserie multimatériaux à Nantes, ce qui permettra d'entretenir en interne les véhicules.

De la passion pour contrer la fiscalité

En France, sur le segment du luxe automobile, Lamborghini représente environ 15 % de part de marché alors que dans les pays similaires, sa pénétration est d'environ 10 %. Et ce malgré une lourde fiscalité. "Pour atteindre ces résultats, nous nous appuyons sur notre gamme hybride, une force que n'a pas forcément la concurrence", explique David Martin qui ajoute que les marchés fortement taxés comme les Pays-Bas, le Danemark ou le Portugal ont également su s'adapter.

"La fiscalité ne ponctionne pas que des marques de luxe, mais toute la filière automobile, regrette Jean-Paul Lecluse. Pour une marque comme Lamborghini, nous essayons de prendre de la distance avec la fiscalité en nous appuyant sur le produit et la passion de nos clients. Lamborghini nous permet de grandir, d'évoluer, de nous réinventer sans jamais perdre le goût de l'automobile."

Dans ce contexte, le constructeur prévoit-il d'autres ouvertures en France ? "Avec l'ouverture de Nantes aujourd'hui et celle de Montpellier dans les mois à venir, nous bénéficierons d'un beau maillage du territoire, explique David Martin. Nous ne prévoyons pas d'ouvrir pour le moment d'autres adresses afin de préserver la rentabilité de chaque site."

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*Lamborghini est commercialisée dans 54 pays par 188 distributeurs. La marque dispose de 84 concessions en région Europe, Moyen-Orient et Afrique, 55 en Amérique et 49 dans la région Asie-Pacifique. Les États-Unis sont son premier marché suivis par l'Allemagne, l'Italie, le Japon, le Royaume-Uni, la Corée du Sud, la France et Monaco, la Suisse, la Chine (y compris Hong Kong et Macao) et le Canada.