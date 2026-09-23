Emil Frey Pro se renforce dans le poids lourd avec Mercedes-Benz

Nouvelle opération de croissance externe en vue pour Emil Frey Pro. La filiale d’Emil Frey France, spécialisée dans les véhicules industriels et les machines agricoles, annonce son intention d’acquérir le groupe Gorrias, distributeur et réparateur Mercedes-Benz Trucks et Vans dans les Hauts-de-France et en Normandie.

Emil Frey France restructure ses activités VI et agricoles

Cette opération intervient quelques mois seulement après la création d’Emil Frey Pro. Poursuivant sa stratégie de diversification, Emil Frey France a regroupé sous cette nouvelle entité l’ensemble de ses activités dans les véhicules industriels et le machinisme agricole. Une réorganisation intervenue dans le sillage du rachat du groupe Kertrucks, engagé en 2023 et finalisé au printemps 2026.

Un acteur de renom

Soumis à l’autorisation de l’Autorité de la concurrence, le rachat de Gorrias doit permettre à Emil Frey Pro de structurer sa division Mercedes-Benz Trucks & Vans, créée en juin 2026. Gorrias en constituera le socle et conservera son nom. Le groupe intégrera également les activités Mercedes-Benz Trucks & Vans de Techstar IDF, jusqu’ici rattachées à Autosphere, afin de réunir l’ensemble sous une même entité.

Fondé en 1987 avec l'ouverture de sa première concession à Liévin (62), le groupe Gorrias, du nom de son fondateur, a progressivement étendu son maillage territorial pour compter aujourd'hui onze sites et 240 collaborateurs. Il représente plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, avec plus de 12 000 véhicules industriels et 20 000 véhicules utilitaires commercialisés depuis sa création.

Emil Frey Pro poursuit sa consolidation

Pour le groupe Gorrias, l’intégration doit se faire dans une logique de continuité. Emil Frey Pro indique que les équipes et les implantations seraient maintenues. L’adossement au groupe doit en revanche apporter des capacités d’investissement supplémentaires pour accompagner son développement.

Cette opération constitue surtout une nouvelle étape dans la montée en puissance d’Emil Frey Pro. La branche dédiée aux véhicules industriels et aux machines agricoles revendique désormais plus de 80 implantations en France, toutes activités confondues.

S'émanciper du cycle automobile

"Ce développement dans le poids lourd et le machinisme agricole nous permet de nous émanciper de la volatilité de l'activité VP, qui reste notre première activité, volatilité liée aux plans produits des constructeurs", explique Stéphane Caldairou, président du groupe Emil Frey France, en charge également de la Belgique et du Luxembourg.

"L'activité dans le véhicule industriel repose principalement sur l'après-vente, les ventes de pièces et de services. Elle s'appuie principalement sur le parc roulant. Ainsi, le taux de couverture des frais de structure dépasse les 100 % alors que dans la distribution automobile, elle oscille entre 70 % et 80 %."

"Nous allons poursuivre notre développement dans le poids lourd en acquérant de nouveaux sites à court ou moyen terme, ajoute de son côté, Christophe Deshayes, directeur général d'Emil Frey Pro. La concentration dans le poids lourd est déjà engagée, le paysage est passé en quelques années d'une cinquantaine d'investisseurs à la moitié. Les constructeurs souhaitent en effet des acteurs qui disposent d'une organisation, d'un management et d'une surface financière pour une activité qui demande beaucoup de trésorerie, assez solides."

Même constat dans le machinisme agricole, même si la concentration est plus récente. "Il reste encore beaucoup d'entreprises familiales avec des successions qui ne peuvent répondre aux attentes des constructeurs", poursuit Christophe Deshayes.

Un marché avec du potentiel

Si avec 45 000 unités, l'activité poids lourd connaît une année moyenne, celle du machinisme agricole est plus compliquée. Elle enregistre une baisse de 20 %, conséquence des difficultés que rencontre actuellement le monde agricole. "Mais nous estimons qu'en tant qu'investisseurs, ces activités vont connaître de nouveau une progression, notamment celle du poids lourd", souligne Stéphane Caldairou.

Pour rappel, Emil Frey Pro est leader de la distribution de véhicules industriels en France et un acteur de référence dans le matériel agricole. Il réalise un chiffre d'affaires de près de 600 millions d’euros, emploie 1 537 collaborateurs et dispose de plus de 80 implantations et 27 sites agricoles. Sur ce marché, le groupe distribue notamment les marques New Holland et Case IH.