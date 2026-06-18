Emil Frey France restructure ses activités VI et agricoles

Poursuivant sa stratégie de diversification, Emil Frey France a annoncé la création d’Emil Frey Pro, une nouvelle entité qui rassemble l’ensemble de ses activités dans les véhicules industriels et le machinisme agricole. Cette évolution intervient quelques semaines après la finalisation du rachat du groupe Kertrucks, engagé en 2023.

L’objectif est de réunir sous une même identité des métiers jusqu’ici répartis entre plusieurs structures. Emil Frey Pro regroupe ainsi les activités historiques de Kertrucks, distributeur de Renault Trucks et Iveco Bus dans l'ouest de la France, mais aussi les activités Mercedes-Benz Trucks et Vans exploitées par le groupe Autosphere.

Au total, la nouvelle organisation s'articule autour de six pôles : distribution de poids lourds (Renault Trucks et Iveco bus), location et services, équipements, pneumatiques, véhicules industriels Mercedes-Benz et activités agricoles avec New Holland et Case IH. Pour Emil Frey France, cette réorganisation doit permettre de mieux coordonner des activités qui s'adressent à une clientèle professionnelle aux besoins souvent similaires en matière de mobilité, de maintenance ou de financement.

Changement de nom

Le secteur agricole fait également l'objet d'une refonte. Les concessions New Holland adopteront désormais l'enseigne Evoagri, tandis que celles représentant Case IH seront regroupées sous le nom Agrilium. Une troisième marque, InnovXpert, sera consacrée aux solutions d'agriculture de précision.

"Avec Emil Frey Pro, nous posons les bases d’une organisation claire, cohérente et tournée vers la performance. Le rapprochement des équipes, la création d'une division Mercedes Trucks et la structuration de nos activités agricoles nous permettent d’apporter toujours plus de valeur à nos clients professionnels, partout sur le territoire", présente Christophe Deshayes, directeur général d’Emil Frey Pro.

Avec cette nouvelle organisation, Emil Frey France confirme sa volonté de renforcer sa présence sur des marchés moins exposés aux fluctuations du marché automobile particulier. Le groupe, qui reste avant tout connu pour son réseau Autosphere, développe depuis plusieurs années ses activités dans les véhicules industriels, les pièces détachées, le reconditionnement de véhicules d'occasion et désormais le machinisme agricole.

En 2025, Emil Frey France a commercialisé plus de 193 000 véhicules neufs et d'occasion. Son chiffre d'affaires consolidé atteint 4,7 milliards d'euros et le groupe emploie plus de 10 000 personnes en France.