Qui sont les lauréats des Fleet & Mobility Awards 2026 ?

Publié le 16 septembre 2026 ■ Par Robin Schmidt ■ 3 min de lecture

À l’occasion de la quatrième édition du salon Fleet & Mobility Day, les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l'Automobile ont récompensé, à travers quatre prix, les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont distingués. Découvrez les vainqueurs des Fleet & Mobility Awards 2026.

De gauche à droite : Cyril Viéville (Ipsen), Pierre-Emmanuel Chartier (Mercedes-Benz), Marc Hedrich (Kia) et Jean-Michel Baylaucq (Agilauto). ©Laurent Villaron

La quatrième édition de Fleet & Mobility Day s’est tenue le 15 septembre 2026, à l’Hippodrome ParisLongchamp (XVIe arrondissement). L’occasion pour les rédactions du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile de mettre à l’honneur, à travers quatre distinctions, les personnalités marquantes du secteur des flottes, ainsi que les véhicules qui se sont distingués cette année. Les Fleet & Mobility Awards ont été remis lors d'une cérémonie coanimée par Jean-Baptiste Kapela, journaliste au Journal de l’Automobile, et Robin Schmidt, journaliste au Journal des Flottes. Le véhicule utilitaire de l’année 2026 Le Fleet & Mobility Award du véhicule utilitaire de l’année 2026 revient au Kia PV5. Un prix remis à Marc Hedrich, président de Kia France. Essai Kia PV5 Cargo : choc générationnel La voiture particulière de l’année 2026 Le Fleet & Mobility Award de la voiture particulière de l’année 2026 a été décerné à la Mercedes-Benz CLA. Pierre-Emmanuel Chartier, président de Mercedes-Benz France, nous a fait l’honneur de sa présence pour venir récupérer le trophée. Essai Mercedes-Benz CLA : la revanche des berlines Le gestionnaire de flotte de l’année 2026 Le Fleet & Mobility Award du Fleet Manager de l’année a été attribué à Cyril Viéville, global fleet manager chez Ipsen. Les salariés d’Ipsen au cœur de la transition vers le 100 % électrique La personnalité flotte de l’année 2026 Pour cette quatrième édition, les lecteurs du Journal des Flottes et du Journal de l’Automobile ont pu choisir la personnalité flotte de l’année 2026 parmi trois grands noms du secteur. À la suite des résultats du vote, c’est donc Jean-Michel Baylaucq, directeur exécutif d'Agilauto qui a été élu. Agilauto se met en ordre de bataille pour 2028

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