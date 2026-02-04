Agilauto se met en ordre de bataille pour 2028

Le loueur longue durée du groupe Crédit Agricole n’a pas atteint tous ses objectifs initiaux mais reste ambitieux. Le nouveau plan stratégique pour 2028 d’Agilauto devrait l’emmener vers les 50 000 voitures sous contrat, notamment grâce au prochain lancement d’une offre de LLD de véhicules d’occasion.

Agilauto vise 50 000 véhicules sous contrat en 2028. ©AdobeStock-Lamaba

Agilauto n’atteindra pas son objectif de 50 000 voitures sous contrat en 2026, mais ce n’est que partie remise. Le jeune loueur longue durée du groupe Crédit Agricole, opérationnel depuis 2023, entend y parvenir en 2028.

Voici l’un des objectifs figurant à l’ordre du jour du nouveau plan stratégique pour 2028. Ce décalage temporel est pleinement assumé par Jean-Michel Baylaucq, le directeur exécutif d'Agilauto.

15 000 voitures sous contrat

"Nous avons terminé l’année 2025 avec 15 000 voitures en portefeuille, ce qui est moins que prévu, reconnaît-il. Nous comptions sur un marché beaucoup plus dynamique et notre construction a pris plus de temps que je ne l’imaginais."

Depuis deux ans, le marché BtoB en France n’est pas au mieux de sa forme. Or, cela correspond aux deux premières années pleines d’activité d’Agilauto. "En tant que jeune acteur, cela nous a percutés de plein fouet", concède Jean-Michel Baylaucq.

Le directeur exécutif se dit néanmoins satisfait du chemin parcouru : "Notre objectif était de faire émerger un loueur crédible en France. J’ai le sentiment que nous avons réussi, nous avons aujourd’hui pleinement notre place dans le champ serviciel des caisses régionales du Crédit Agricole et dans le réseau LCL."

L’autre grand objectif fixé dès 2023 consistait à accompagner les clients dans la décarbonation de leur mobilité. Celui-ci est largement atteint puisque 45 % des commandes prises en 2025 ont concerné des modèles 100 % électriques. Plus qu’aucun autre loueur longue durée.

"Agilauto touch"

Agilauto compte poursuivre sur cette trajectoire, tout en défendant sa "singularité" assure Jean-Michel Baylaucq. Il va jusqu’à parler de "l'Agilauto touch". "Je pense qu’il faut cultiver cette idée que nous sommes un challenger du marché de la LLD, en insistant sur nos points forts comme la proximité et l’agilité, avec la puissance d’un grand groupe tel que le Crédit Agricole", poursuit-il.

Pour cela, le maillage national va s’amplifier. Agilauto a pour ambition d’avoir un interlocuteur unique et privilégié dans toutes les banques du groupe en France, là où les grands loueurs sont souvent absents.

Le petit nouveau de la LLD va également continuer à mettre en avant ses promesses clients dévoilées lors du Mondial de l’Auto en 2024. À commencer par la possibilité offerte aux clients louant un véhicule thermique de basculer sur un modèle électrique en cours de contrat. La montée en compétences et la formation de ses équipes (120 personnes) figurent également à l’ordre du jour de la nouvelle feuille de route.

Le tout doit se traduire par une accélération des commandes. L’objectif est de doubler leur nombre tous les ans. "Nous devons nous mettre en situation d’aller chercher d’ici 2028, si le marché se reprend un peu, ce que nous voulions faire en 2026 en nombre de voitures sous contrat", avance Jean-Michel Baylaucq. Toujours avec l’ambition "d’être au-dessus de la mêlée sur l’électrique."

Offre de LLD VO

Cela passera également par le prochain lancement d’une offre de location longue durée de voitures d’occasion à destination des particuliers. Tout d’abord avec des véhicules récupérés auprès de partenaires et au sein d’autres entités du groupe, ensuite avec les propres véhicules d’Agilauto lorsque les premiers retours de contrats seront effectifs, à compter de 2027.

Le loueur va consentir en parallèle un "investissement majeur" sur l’IT, en changeant son système informatique sur le front, le back et le middle office. Ce projet se concrétisera début 2027. Les services d’Agilauto seront également enrichis avec l’intégration d’Hiflow nativement dans les offres.