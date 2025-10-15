Agilauto facilite l’accès à la LLD pour les petites structures

Le loueur longue durée déploie une nouvelle offre de location longue durée de véhicules à destination des artisans, commerçants, professions libérales et TPE. Avec StartPro Mobility, Agilauto entend proposer des loyers très compétitifs, notamment sur l’électrique.

Agilauto lance sa nouvelle offre de LLD StartPro Mobility. ©AdobeStock-Jasmin Merdan

Rendre accessible la mobilité pour les artisans, commerçants, professions libérales et TPE. Voici le nouvel objectif que s’est fixé Agilauto avec son offre StartPro Mobility. Cette nouvelle formule de location longue durée repose sur des loyers très compétitifs, avant tout pour des modèles 100 % électriques.

Quoi de mieux qu’un exemple pour en juger. Le loueur longue durée communique une mensualité de 149 euros pour une Hyundai Inster neuve pour un contrat de 36 mois et 45 000 km, avec un apport de 3 000 euros. Agilauto offre l’entretien et l’assistance en cas de panne ou d’accident jusqu’au 31 décembre 2025.

Promesses clients

L’offre ne se limite pas à ce seul modèle. Elle est multimarque et concerne aussi bien des voitures particulières (VP) que des véhicules utilitaires légers (VUL) électriques, hybrides, hybrides rechargeables et thermiques. Le dispositif, précision importante, concerne uniquement des professionnels disposant d’un Siren et ne porte que sur des commandes unitaires.

Agilauto, qui limite les contrats à 36 mois (45 000 km pour les VP et 60 000 km pour les VUL), vient adosser à son offre ses différentes promesses clients proposées depuis un an. Ainsi, à la fin du contrat, le professionnel bénéficie d’une réduction de 500 euros sur les éventuels frais de remise en état lors de la restitution. Les clients pourront aussi, à tout moment, sans frais et une fois pendant la vie du contrat, changer de véhicule particulier pour passer à une motorisation 100 % électrique.

L’offre StartPro Mobility est disponible sur le site Agilauto.fr depuis le 15 octobre 2025 et sera également proposée aux clients des Caisses régionales du Crédit Agricole et de LCL.