Voitures électriques : Ayvens généralise les certificats de santé des batteries

Le groupe a officialisé le déploiement progressif des solutions techniques de Moba et Aviloo pour analyser l'état de santé des batteries des voitures électriques. Cela profitera en premier lieu à Ayvens Carmarket, la branche dédiée à la recommercialisation des occasions après le premier cycle de location.

Ayvens a immatriculé autour de 30 % de VE cette année qui arriveront en grande partie chez Ayvens Carmarket ensuite. ©AdobeStock

Les rapports d'état de santé des batteries vont devenir une réalité dans le monde d'Ayvens. Le spécialiste de la location longue durée a annoncé le déploiement de solutions d'analyse des voitures électriques et hybrides rechargeables. Elles profiteront avant tout à Ayvens Carmarket, le canal de revente des voitures d'occasion du groupe.

Pour concrétiser ce projet, Ayvens a sélectionné des solutions technologiques reconnues. Plus précisément, le test d'entrée s'est limité aux seules entreprises ayant été certifiées par l'association européenne des acteurs du remarketing (Cara). Le loueur a retenu le français Moba et l'autrichien Aviloo parmi les quatre partenaires potentiels, Autel et PKC étant les deux autres. "Les contrats ne sont pas définitifs", nous fait-on savoir chez Ayvens Carmarket.

À court terme, le déploiement se fera sur un périmètre de six pays où Ayvens Carmarket opère. Il y a la France, l'Allemagne, le Portugal, les Pays-Bas, la Finlande et la République tchèque. Chacune des filiales a la liberté de choisir Moba ou Aviloo en fonction de sa préférence. Il y a de fortes raisons de penser que l'origine respective de ces deux acteurs pèsera dans la décision. Selon nos informations, Aviloo tiendrait la corde en Allemagne et en République tchèque, Moba aurait remporté la France et les Pays-Bas.

Préparer l'avenir, préserver les valeurs résiduelles

En pratique, ce sont les partenaires logistiques d'Ayvens Carmarket qui disposeront du matériel et des logiciels pour analyser les batteries des voitures électriques. Le rapport édité s'ajoutera au dossier du véhicule d'occasion et s'affichera sur l'interface de la plateforme d'Ayvens Carmarket, aux yeux des acheteurs professionnels et particuliers.

Cette décision d'Ayvens intervient un peu plus d'un an après celle d'Arval. Rappelez-vous, à l'été 2024, l'autre géant de la location longue durée faisait savoir dans nos colonnes qu'un tel dispositif serait mis en place. "Ayvens a pris son temps, mais a procédé avec une méthodologie sérieuse et durable", commente une personne au fait du dossier ayant requis l'anonymat.

Pour Ayvens Carmarket, il s'agit de préparer l'avenir proche. Depuis le début de l'année 2025, les mises à la route par le loueur longue durée sont composées d'environ 30 % de voitures électriques et 13 % de véhicules hybrides rechargeables. "Il y a une mouvance à côté de laquelle nous ne pouvons pas passer. La transparence que les certificats nous confèrent nous permettra de défendre la valeur résiduelle dans trois à quatre ans et de capturer un maximum de la valeur marché", argue Frédéric Van Heems, directeur de l'activité remarketing au sein du groupe Ayvens.

La plateforme de remarketing participe à sa manière à l'européanisation du marché des voitures d'occasion. Pour mémoire, elle est opérationnelle dans 26 des 40 pays couverts par le groupe Ayvens. La stratégie consiste à chercher de la performance sur le système déjà en place et la digitalisation y contribue. Pour Frédéric Van Heems, la location de VO aux particuliers devient une priorité, tout comme la conversion des utilisateurs de véhicules en clients particuliers par une simple poursuite de l'expérience.