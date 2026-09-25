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Constructeurs

Le groupe Guez devient le premier distributeur officiel de GAC en France

Publié le 25 septembre 2026

Par Damien Chalon
< 1 min de lecture
Officiellement opérationnel en France depuis le 21 septembre 2026, GAC s’active sur la structuration de son réseau de distribution. Le groupe Guez est le premier investisseur à être nommé.
groupe guez gac
Les dirigeants de GAC France et du groupe Guez lors de la signature du contrat de distribution. ©GAC France

Le groupe Guez ouvre le bal des nominations de distributeurs de GAC en France. Il devient le premier investisseur sur lequel le constructeur chinois communique de manière officielle.

 

"GAC France et le groupe Guez ont signé aujourd'hui avec succès leurs premiers accords de partenariat concessionnaire, couvrant Rouen et Le Havre. Cela marque un nouveau chapitre dans l'expansion de notre réseau de concessionnaires en France !", annonce le constructeur sur LinkedIn.

 

Panneaux Ford et Volvo

 

Le groupe Guez, qui détient déjà les panneaux Ford et Volvo, est implanté de longue date dans la région de Rouen. Il correspond au portrait-robot dressé par les dirigeants de GAC lors de la soirée de lancement des opérations le 21 septembre dernier.

 

"Nous cherchons des investisseurs multimarques de taille moyenne en mesure d’ouvrir plusieurs sites GAC", nous expliquait alors Cédric Lacour, directeur général adjoint en charge des opérations de GAC en France.

 

Cette première nomination en appelle d’autres dans les prochains jours. Rappelons que GAC a pour ambition d’atteindre très rapidement les 25 points de vente et la barre des 50 d’ici la fin de l’année. Il en vise 200 à l’horizon 2030.

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