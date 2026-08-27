Menu
fermer
S'abonner
Distribution

Le prix des voitures d'occasion baisse encore pour les professionnels

Publié le 27 août 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Le montant moyen facturé entre professionnels pour les voitures d'occasion vendues sur Auto1.com a reculé tout au long de l'été 2026. Selon l'indice établi par la plateforme européenne de remarketing, les prix atteignent leur plus bas niveau depuis janvier 2025.
Auto1 Etude VO
Jamais le prix moyen des VO échangés en BtoB sur Auto1.com durant un mois d'août n'avait été aussi bas depuis 2020. ©JA

Les professionnels déboursent moins pour s'approvisionner en véhicules d'occasion. D'après l'étude réalisée par Auto1.com pour suivre les tendances du marché BtoB, l'indice de prix moyen facturé est redescendu à 136,4 points, en août 2026, soit le niveau le plus bas constaté depuis janvier 2025, quand il était à 135,2 points.

 

En comparaison avec l'an passé, la moyenne des sommes engagées a diminué de 3,2 %, toujours selon l'indicateur utilisé par la plateforme de remarketing de voitures d'occasion. Il faut d'ailleurs remonter au mois d'août 2020 pour trouver un indice plus faible (124,1 points). Pour mémoire, la base 100 a été fixée en janvier 2015.

 

Moyenne plus faible que l'an passé

 

En observant l'année 2026, il apparaît que l'indice de prix des voitures d'occasion échangées en BtoB suit une courbe décroissante depuis un pic à 142 points en avril. En août, la situation est revenue à celle qu'elle était en janvier dernier (136,6 points).

 

BCA et le VDIK s’allient autour du véhicule d’occasion

 

Après huit mois d'activité, l'indice de prix d'Auto1.com affiche une moyenne de 139 points. Il se place donc 0,9 point en dessous des statistiques de l'an passé. Il y a cependant encore 0,4 point de plus qu'en 2024, qui demeure l'exercice de référence dans l'Europe de l'après-Covid.

Vous devez activer le javacript et la gestion des cookies pour bénéficier de toutes les fonctionnalités.
Partager :

Sur le même sujet

BCA et le VDIK s’allient autour du véhicule d’occasion

BCA et le VDIK s’allient autour du véhicule d’occasion

LLD VO : Lizy lève 300 millions d’euros

LLD VO : Lizy lève 300 millions d’euros

Amplitude place Fabien Lonchampt à la direction du VO

Amplitude place Fabien Lonchampt à la direction du VO

Marché du véhicule d'occasion : un léger regain du diesel et de l'essence en juillet 2026

Marché du véhicule d'occasion : un léger regain du diesel et de l'essence en juillet 2026

Recharge à domicile : ce que révèlent les 34,5 millions de sessions analysées par l'Avere

Recharge à domicile : ce que révèlent les 34,5 millions de sessions analysées par l'Avere

Fiscalité automobile : pourquoi le marché français a perdu 26 % de ses ventes

Fiscalité automobile : pourquoi le marché français a perdu 26 % de ses ventes

Laisser un commentaire

cross-circle