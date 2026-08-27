Le prix des voitures d'occasion baisse encore pour les professionnels

Les professionnels déboursent moins pour s'approvisionner en véhicules d'occasion. D'après l'étude réalisée par Auto1.com pour suivre les tendances du marché BtoB, l'indice de prix moyen facturé est redescendu à 136,4 points, en août 2026, soit le niveau le plus bas constaté depuis janvier 2025, quand il était à 135,2 points.

En comparaison avec l'an passé, la moyenne des sommes engagées a diminué de 3,2 %, toujours selon l'indicateur utilisé par la plateforme de remarketing de voitures d'occasion. Il faut d'ailleurs remonter au mois d'août 2020 pour trouver un indice plus faible (124,1 points). Pour mémoire, la base 100 a été fixée en janvier 2015.

Moyenne plus faible que l'an passé

En observant l'année 2026, il apparaît que l'indice de prix des voitures d'occasion échangées en BtoB suit une courbe décroissante depuis un pic à 142 points en avril. En août, la situation est revenue à celle qu'elle était en janvier dernier (136,6 points).

Après huit mois d'activité, l'indice de prix d'Auto1.com affiche une moyenne de 139 points. Il se place donc 0,9 point en dessous des statistiques de l'an passé. Il y a cependant encore 0,4 point de plus qu'en 2024, qui demeure l'exercice de référence dans l'Europe de l'après-Covid.