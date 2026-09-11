Jaime Barea (Ganvam) rejoint le board d'Automotive Mobility Europe

Le conseil d’administration d’Automotive Mobility Europe (AME) a officialisé l'élection de Jaime Barea au poste de vice-président. Déjà membre du conseil d’administration de l’organisation européenne qui représente les intérêts de l'automobile et de la mobilité, le dirigeant est connu également pour être, depuis 2025, le président de Ganvam, l'association des distributeurs en Espagne.

Jaime Barea renforce ainsi sa capacité à faire entendre la voix des distributeurs automobiles espagnols auprès des hautes instances du Vieux-Continent. L'homme, qui fait valoir plus de 25 ans d’expérience dans le secteur automobile, dirigera le groupe de travail des réparateurs, chargé de définir les priorités stratégiques des associations membres dans le domaine de l’après-vente.

Parmi les principaux dossiers suivis figurent l’accès des ateliers aux informations techniques, la défense contre les mauvaises pratiques des compagnies d’assurance, le règlement européen 822/2023 encadrant l’activité de l’après-vente, l’évolution de la réglementation sur les garanties ainsi que la lutte contre les activités illégales de réparation.

La nomination de Jaime Barea a été actée à Bruxelles à l’issue d’un vote interne des membres du conseil d’administration. "Assumer la vice-présidence d’AME renforce la voix du secteur espagnol en Europe et garantit que les inquiétudes des entreprises et des professionnels espagnols seront prises en compte au niveau européen", a déclaré le nouveau vice-président.

Fédérer l'Espagne des organisations patronales

Il souligne également la volonté de l’Espagne d’agir comme un "bloc pays", en reproduisant le modèle d’unité des organisations patronales européennes avec la constitution de Same, une entité locale. Une démarche destinée à renforcer le poids du marché espagnol à l’échelle européenne.

Cette actualité intervient dans le cadre de la consolidation de l’équipe dirigeante d’AME. Le 1er septembre dernier, l’organisation avait officialisé la nomination de Florence Doucy au poste de secrétaire générale.

Geert Brummelhuis, pour les Pays-Bas, et Tero Lausala, pour la Finlande, ont également été nommés vice-présidents. Ils présideront respectivement les groupes de travail consacrés aux concessionnaires et à la durabilité.

L’organigramme est complété par une coprésidence assurée par Francis Bartolomé (Mobilians, France) et Jürgen Hasler (SDK, Allemagne). Originaire du Danemark, Gitte Seeberg devient vice-présidente du groupe de travail Lobby, tandis qu'en provenance du Portugal, Rodrigo da Silva est nommé trésorier.