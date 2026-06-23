Espagne : le marché de l'occasion s'est maintenu à flot en mai 2026

Le marché des voitures d'occasion, en Espagne, a résisté au mois de mai 2026. Selon les données partagées par les associations professionnelles, le nombre de transactions n'a baissé que de 0,8 % en comparaison avec l'an passé, pour finir à 177 606 remises à la route.

Une copie mensuelle sauvée par les performances des canaux loueurs et importation. Crédités de 11 143 unités, les premiers ont amélioré leur score de 11,8 % sur un an. Quant aux importations, elles ont fait un bond de 15,4 %, dépassant les 15 300 unités. À ceci, il faut ajouter le volume des voitures d'occasion en provenance des loueurs courte durée, qui a augmenté de 3,6 %, à 12 900 unités.

Un mois de mai marqué dans le pays par un repli du canal des particuliers. Celui-ci a terminé à 11 240 unités, soit 2,8 % en dessous du rythme de 2025. Les entreprises n'ont pas connu un meilleur sort puisque leurs VO ont fondu de 4,7 %, à 25 025 unités.

Les consommateurs espagnols ont privilégié les voitures d'occasion les plus âgées. Cependant, les VO de 10-15 ans (-2,7 %, à 28 700 unités) et ceux de plus de 15 ans (-2,8 %, à 73 350 unités) ont bien moins séduit que l'an passé.

À l'inverse, l'offre de voitures vieilles de 3-5 ans a fait une percée. Le mois s'est terminé avec 21 180 remises à la route, en gain de 7,1 %. Il faut également souligner la croissance annuelle de 4,9 %, à 11 240 transactions, pour les voitures d'occasion de 8-10 ans.

Le 3-8 ans est à la peine

À la fin mai, après cinq mois d'activité, le marché espagnol des voitures d'occasion approche les 899 000 transactions, soit 0,4 % de plus que l'an passé. Il se vend donc 1,7 VO pour 1 VN depuis le début de l'année.

Là encore, les loueurs longue durée (+17,6 %, 64 135 unités) et les importations (+11,1 %, à 60 400 unités) sont les moteurs de la croissance. Le canal des particuliers affiche +0,8 %, à 582 360 unités, alors que celui des entreprises est en déperdition de 11 %, pour tomber sous les 123 950 unités.

D'un point de vue des tranches d'âge, le cœur de marché souffre : -2,7 % pour les 3-5 ans (102 390 VO revendus) et -12,4 % pour les 5-8 ans (90 130 unités). Autour, tout est florissant. C'est particulièrement le cas des VO de moins d'un an (+18,1 %, à 69 500 VO). Le segment des plus de 15 ans continue de dominer (+0,6 %, à 370 600 transactions).