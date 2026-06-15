Le marché allemand des voitures d'occasion s'enfonce en mai 2026

Les reventes de voitures d'occasion se sont effondrées en Allemagne. Selon les données des autorités fédérales, seulement 480 740 voitures ont changé de propriétaire en mai 2026, soit 11,7 % de moins que l'an passé.

Un repli du marché allemand imputable au désamour des consommateurs pour les moteurs thermiques. Les voitures d'occasion diesel revendues d'occasion ont dévissé de 19,6 %, à légèrement plus de 121 800 unités. Dans le même temps, les alternatives essence ont perdu 14,9 % de volumes, à 264 150 unités.

L'essor des voitures électriques d'occasion (+73,2 %, à 30 574 unités) a été très loin de compenser les pertes. Tout comme le segment des voitures hybrides, dont le bilan affiche -0,1 % (à 60 800 unités), malgré la progression des PHEV (+6,6 %, à 15 000 unités), n'a pas pu aider à inverser la tendance.

Une tendance foncièrement à la baisse

Les principales marques domestiques ont toutes connu des décroissances significatives. En mai 2026, Mercedes a fondu de 15,6 % (sous les 50 000 VO), Audi de 15,4 % (à 35 800 VO) et BMW de 14,8 % (38 666 VO). Le leader du marché allemand, Volkswagen, a représenté moins de 99 400 unités, en déclin de 10,3 %.

Au rayon des marques importées, Ford a reculé de 11,5 %, à 30 574 unités. Il convient de noter que Seat a limité la casse (-5 %, à près de 126 250 unités). Ce qui été loin d'être le cas pour Renault (-12,6, à 14 666 unités), Peugeot (-10 %, à 11 750 unités) ou encore Citroën (-12,5 %, à 7 240 VO).

Les électriques portent le marché allemand du VN en mai 2026

A fin mai, le marché allemand des voitures d'occasion est dans le rouge. Il fléchit de 3,9 %, pour ne pointer qu'à 2,645 transactions. Mercedes (-7,5 %, à moins de 272 000 unités) et BMW (-7,9 %, sous les 210 900 unités) sont les grands perdants de la situation. Créditées respectivement de 88 650 et 65 200 unités, Seat (+4,7 %) et Peugeot (+2,1 %), signent les très rares progressions dans le haut du classement.