La Ganvam passe sous la présidence de Jaime Barea Navamuel

L'association espagnole des distributeurs et des réparateurs automobiles a procédé au vote de son président. La Ganvam a choisi Jaime Barea Navamuel qui fera valoir ses 25 ans d’expérience au sein de l'organisation professionnelle.

Jaime Barea Navamuel devient président de la Ganvam. ©Ganvam

Le conseil d’administration de l’Association espagnole des vendeurs et réparateurs de véhicules (Ganvam) s'est réuni, le 10 juillet 2025, à Madrid (Espagne), pour choisir son nouveau président. Au terme du vote, les membres ont élu Jaime Barea Navamuel, lui exprimant un soutien unanime.

Ce choix marque le début d’une nouvelle étape pour la principale association du secteur automobile en Espagne, à un moment clé de transformation numérique et écologique.

À la tête de la Ganvam, Jaime Barea se fixe pour mission de renforcer la proximité avec les adhérents et d’accompagner les professionnels dans la mutation du secteur. "Notre feuille de route repose sur la proximité, l’écoute active et le travail conjoint", a-t-il déclaré.

Fort d’une expérience de plus de 25 ans dans l’automobile, Jaime Barea est diplômé en droit et sciences politiques de l’université Complutense de Madrid et titulaire d’un master en relations internationales de l’École diplomatique.

Il a intégré la Ganvam en 1998 en tant que conseiller juridique, avant d’en prendre la direction six ans plus tard. En 2018, il a également été nommé directeur de la stratégie corporate de l’association.