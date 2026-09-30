La Macif et Cosmobilis lancent une plateforme de vente de voitures

Cinquante millions d’euros investis et, dix mois plus tard, une première réalisation commune. Avec Macif Projet Auto, mis en ligne le 22 septembre 2026, la Macif et Cosmobilis donnent corps aux synergies annoncées lors de l’entrée de l’assureur mutualiste au capital du groupe, en novembre 2025.

Cette participation, inférieure à 5 % du capital, débouche aujourd’hui sur une plateforme qui doit apporter de nouveaux clients aux distributeurs tout en permettant à la Macif d’intervenir, en tant qu'assureur, dès le choix du véhicule.

La plateforme rassemble aujourd'hui 12 000 offres issues des stocks de quatre groupes : BYmyCAR, BPM, Car Avenue et Car Lovers. Six autres opérateurs sont en passe de signer. À terme, les deux partenaires visent entre dix et quinze groupes de distribution, représentant 800 à 1 000 concessions affiliées.

Mais Macif Projet Auto n'est pas une marketplace de plus dans le monde de la distribution automobile. Elle s'appuie notamment sur l'expertise de Bee2Link, la brique technologique de l'écosystème Cosmobilis qui, d'une part, conçoit des outils couvrant l'ensemble des activités de la distribution automobile et, d'autre part, se développe pour devenir un "connecteur" de l'écosystème de la mobilité.

"Les réseaux doivent donc proposer des parcours simples, transparents et rassurants. Notre rôle est de connecter distributeurs, constructeurs et partenaires pour permettre à des marques comme la Macif de développer de nouveaux services, et aux concessions de trouver des clients au-delà de leurs points de vente et des sites d’annonces", estime Jean-Louis Mosca, PDG de Cosmobilis.

L’audience de la Macif au service des ventes

Macif Projet Auto s’adresse d’abord aux 6,45 millions de sociétaires de la Macif, qui peuvent y accéder depuis leurs espaces numériques. Une manne pour les distributeurs puisque chaque année, environ 10 % des assurés Macif renouvellent leur véhicule, soit un potentiel de 500 000 à 600 000 voitures.

Le service est également ouvert aux prospects et à tous les automobilistes, directement depuis le site internet. Pour les distributeurs, l’intérêt est de présenter une partie de leurs stocks à une clientèle que leurs propres annonces ne touchent pas nécessairement, en s’appuyant sur une marque déjà connue dans l’univers automobile. Pour la Macif, le lancement permet d’élargir son rôle au-delà de l’assurance du véhicule.

"Nous observons finement l’évolution des besoins de mobilité : contraintes de pouvoir d’achat, accès au véhicule selon l’âge ou la localisation, et enjeux de réparation. La Macif a fait le choix d’orchestrer l’ensemble de la chaîne de valeur de la mobilité pour conserver son autonomie stratégique, de l’acquisition jusqu’à la réparation, d’où le rachat à 100 % de Mondial Pare-Brise en 2023", explique Mira Le Lay, en charge de la direction Stratégie et Performances de la Macif.

Une étude Ipsos réalisée pour l’assureur éclaire cette démarche. Parmi les 1 000 titulaires du permis B interrogés du 11 au 15 août 2026, 45 % jugent l’achat d’une voiture compliqué et 54 % craignent de faire un mauvais choix.

Un accompagnement jusqu’à la concession

La différence revendiquée tient à la sélection des véhicules et à l’accompagnement du client, au-delà de la mise en ligne d’annonces et de la transmission de leads hyperqualifiés aux concessions.

L’automobiliste commence par rechercher une voiture selon ses critères : budget, motorisation, kilométrage ou âge du véhicule. Une fois le véhicule choisi, une équipe dédiée de Cosmobilis prend le relais et oriente l’acheteur vers la concession qui le détient. "Vous pouvez choisir votre véhicule sur la plateforme. Vous serez guidé dans votre choix, selon vos critères d’énergie ou de budget, et échangerez ensuite avec les équipes de Cosmobilis", précise Mira Le Lay.

Ces équipes interviennent sous la marque Macif. Elles ont été formées à Niort (79) et sur leurs propres sites aux standards de relation client de l’assureur. Le parcours peut intégrer le financement, l’assurance, la garantie et la livraison à domicile. L’objectif est de réunir les étapes d’un achat qui oblige souvent l’automobiliste à multiplier les interlocuteurs. La reprise de l'ancien véhicule est également assurée.

Une commission uniquement en cas de vente

Pour les concessions, le modèle repose sur une rémunération au succès : une commission est versée lorsqu’une vente est réalisée, sans frais fixes de publication. "Quand on a vendu une voiture, on a un partage de valeurs qui s’opère. Pour le distributeur, c’est assez génial, parce que cette plateforme, c’est que du bonus, c’est des leads hyperqualifiés qui lui arrivent, et c’est quelque chose qui ne lui coûte pas des frais fixes complémentaires", poursuit Christophe Pineau, directeur de la stratégie et des activités corporate du groupe Cosmobilis. La commission versée par le distributeur revient à la Macif.

Au lancement, l'offre se compose à 64 % de véhicules d’occasion. Ce choix répond à la pression sur les budgets, mais il suppose aussi de rassurer l’acheteur : dans l’étude Ipsos, 73 % des répondants craignent des pannes ou des réparations coûteuses après l’achat d’un véhicule d’occasion.

La Macif et Cosmobilis misent donc sur une sélection des voitures et des distributeurs partenaires, ainsi que sur l’accompagnement du client. Le distributeur s’engage par ailleurs à afficher sur la plateforme un prix au moins aussi bas que celui qu’il propose pour le même véhicule sur d’autres sites d’annonces.

Le dispositif doit progressivement s’étendre à d’autres services, notamment la location et l’après-vente. Il s’inscrit dans un partenariat qui comprend déjà la proposition d’assurance en concession.