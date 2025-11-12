Cosmobilis et la Macif scellent une alliance stratégique et inédite

C’est une première dans le paysage de la distribution automobile française : le groupe Cosmobilis, présidé par Jean-Louis Mosca, et la Macif, dirigée par Jean-Philippe Dogneton, ont officialisé un accord stratégique assorti d’une prise de participation au capital.

L’assureur mutualiste investit 50 millions d’euros dans le groupe de distribution, soit moins de 5 % du capital. Objectif ? Croiser les expertises de la distribution automobile et de l’assurance pour proposer au client une offre globale et fluide, du conseil à la réparation. Une prise de participation engageante, selon les deux dirigeants, qui n'ont pas l'intention de conclure un nouvel accord sur la vente d'assurances en concession.

Pour Jean-Louis Mosca, ce partenariat s’inscrit dans la logique de Cosmobilis : "Nous voulons apporter aux clients tous les ingrédients nécessaires à la mobilité automobile. Après la vente, la location et le financement, il manquait une brique essentielle : l’assurance. C'est assez naturellement que nous nous sommes tournés vers le leader."

De son côté, la Macif poursuit son mouvement de remontée dans la chaîne de valeur. "Nous voulons intervenir dès l’intention d’achat et pas seulement au moment de la souscription du contrat", explique Jean-Philippe Dogneton. Mais aussi au moment de la maintenance ou de la réparation du véhicule. Déjà en 2023, l'assureur a finalisé l'acquisition de l'enseigne Mondial Pare-Brise, pour peser sur le montant de la réparation de pare-brise en constante augmentation.

Les deux partenaires veulent ainsi construire un parcours client unifié, du choix du véhicule à son entretien.

Un accord sur trois piliers

L'accord repose sur trois piliers. La distribution de l'assurance Macif dans le réseau BYmyCAR. Une expérimentation sera lancée dans les prochaines semaines dans deux régions pilotes, le Grand Est et la Bourgogne, avant une généralisation au premier semestre 2026 dans les 100 concessions du groupe. "L'assurance doit être amenée au réseau de distribution pour que le client ait une offre globale. L'essentiel est de pouvoir offrir à l'utilisateur une facilité d'accès à la totalité des services avec un one-stop shopping sur l'utilisation du véhicule dans toutes ses formes", explique Jean-Louis Mosca.

Une offre sur mesure de véhicules pour les 6,5 millions de sociétaires de la Macif, qui pourront accéder à des modèles neufs ou d’occasion via le réseau BYmyCAR et la plateforme de Cosmobilis. Près de 600 000 assurés de la Macif changent chaque année leur voiture. Un potentiel de ventes pour le groupe de distribution qui a réalisé l'année dernière un volume de 110 000 ventes de véhicules neufs et d'occasion. "Il n'y a pas de condition privilégiée", assure Jean-Philippe Dogneton, "mais notre modèle est d'essayer d'avoir le prix le plus bas avec la meilleure qualité de service. C'est notre driver et nous l'avons toujours tenu jusque-là."

Le monde de l'assurance a également multiplié les tentatives dans la vente ou la location de voitures neuves à ses assurés. "On voit bien qu'on arrive un peu tardivement dans la chaîne de valeur, l'acquisition est faite, le conseil a été fait et puis finalement on vient nous voir pour assurer le véhicule.</em> Je crois qu'on a beaucoup plus que cela à partager avec nos sociétaires avec lesquels on construit une histoire depuis longtemps", poursuit le directeur général de la Macif.

Le volet "réparation", est également un sujet majeur pour les deux groupes. La hausse de 60 % du coût des réparations depuis 2019 incite notamment les assureurs à repenser les modèles industriels et les circuits d’approvisionnement en pièces. Cosmobilis, fort de ses quelque 100 ateliers, apporte ici une expertise complémentaire.

Comment faire baisser la facture des réparations des véhicules électriques ?

La Macif compte bien ainsi avoir accès à des pièces de qualité équivalentes pour la réparation des véhicules de ses sociétaires, voire un modèle industriel pour le traitement des modèles sinistrés, que ce soit au niveau de la réparation ou de la carrosserie. Tous les ateliers BYmyCAR seront agréés par la Macif avec une redirection assez naturelle des flux.

Un modèle à "craquer"

La distribution d’assurance en concession a longtemps buté sur la complexité réglementaire et opérationnelle. La souscription d'assurance ne pouvant être réalisée que par des opérateurs recensés en tant qu'intermédiaires.

Grâce à cet accord, Cosmobilis et la Macif entendent "craquer le modèle", en intégrant l’assurance dans le poste vendeur digital via la plateforme Bee2Link, pour proposer une offre packagée et transparente : véhicule, financement, assurance et contrat d’entretien réunis dans une mensualité unique. "La vision un peu passéiste de l'assureur se tenant simplement dans son rôle d'acteur face à un sinistre est un peu dépassée. Nous souhaitons être un acteur intégré et global de l'automobile. C'est sur ce point que l'on se rejoint avec Jean-Louis Mosca et Cosmobilis", reconnaît Jean-Philippe Dogneton.

Du financement, de l'assurance et de l'énergie ?

Cosmobilis, déjà soutenu par le Crédit Agricole qui détient 18 % du capital du groupe, continue de bâtir son écosystème autour de la mobilité. Après le financement et l’assurance, l’énergie pourrait être le prochain axe de développement. Le groupe vise à densifier son maillage territorial et à devenir un hub d’automobilité multimarque, combinant véhicules, services et solutions de mobilité.

"Dans la construction de notre stratégie, trois choses sont fondamentales : le financement, l'assurance et l'énergie", rappelle Jean-Louis Mosca, un troisième pilier de la stratégie sur lequel travaille actuellement le groupe.

Pour la Macif, cette alliance s’inscrit dans une stratégie plus large d’investissement dans la mobilité : Mondial Pare-Brise, Revolte (plateforme spécialisée dans la réparation de véhicules à l’électrique) ou encore Beti (mobilité autonome) figurent déjà à son portefeuille.