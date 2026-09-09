Prologium lance la production en série de sa batterie solide

Prologium passe à la vitesse supérieure. En effet, la société taïwanaise a lancé, le 2 septembre 2026, la production en grande série de sa batterie solide dans son usine de Taoyuan.

La société annonce une densité énergétique de 381 Wh/kg et 903 Wh/l avec cette génération, baptisée Gen 3.5, de batterie céramique au lithium. Des chiffres validés par le TÜV qui les a mesurés sur une cellule de 185,4 Ah.

Cet accu a même reçu la qualification de "tout-solide" après des tests d'UL Solutions selon la norme chinoise GB/T 43568-2026. La cellule a été placée sous vide pendant 6 heures à 120°C et la perte de masse a été inférieure à 0,05 %, donc bien en dessous du seuil de 0,5 % pour être considérée comme "tout-solide".

Après les phases de production en laboratoire et en petite série sur une ligne pilote, Prologium franchit donc une étape supplémentaire. Rappelons que le taiwanais a déjà livré plus de 2,4 millions de cellules depuis 2013.

Le spécialiste fournit notamment ses batteries solides à une entreprise américaine de systèmes audio destinés à des automobiles japonaises vendues en Amérique du Nord. Ce client a déjà commandé plus de 900 000 cellules annonce Prologium. Un contrat qui pourrait bientôt s'ouvrir sur une fourniture similaire dans la région Asie-Pacifique.

La trajectoire de la batterie Gen 3.5 semble donc bonne mais la société pense déjà à la suite : la Gen 4. Cette future génération 4 aura un système d'électrolyte entièrement inorganique. Mais elle ne demandera pas de tout modifier dans l'outil de production actuel. Prologium estime que seulement 10 % de sa ligne devront être modifiés.

Cette Gen 4 va toujours concilier haute densité, haute puissance et charge rapide en y ajoutant un mécanisme pour empêcher l'emballement thermique de la cellule en stabilisant les matériaux des électrodes à haute température.

Ainsi armé, Prologium veut s'attaquer encore plus largement au véhicule électrique, mais aussi au maritime, au spatial, aux robots humanoïdes et même aux centres de données dédiées à l'IA.

Cette technologie prendra également vie en France, avec des partenaires. Prologium a d'ailleurs signé un protocole d'accord avec OPmobility en juin dernier. En attendant, sans doute, d'y ajouter sa propre usine à Dunkerque.

Les choses avancent pour bâtir ce site. Les travaux débuteront en 2026 et la véritable production de masse et les premières livraisons sont attendues pour la fin de l'année 2028.

Vincent Yang, fondateur et directeur général de ProLogium, de passage à Paris en juin dernier, avait d'ailleurs rappelé les grandes lignes du projet. La capacité de production en 2030 se situera à 4 GWh, avant de grimper à 12 GWh en 2032. Sachant que l'usine est dimensionnée pour pouvoir atteindre 44 GWh à terme.

D'ici là, Prologium et ses partenaires fabriqueront les unités monocouches centrales de la cellule (Inlays) qui seront ensuite assemblées en empilement direct pour former des cellules poches.

Cette production française alimentera notamment le marché nord-américain mais il est d'ores et déjà prévu, en cas de succès, une implantation outre-Atlantique.

L'usine de Taoyuan, à Taiwan, qui vient de lancer la production en grande série, pourra aussi produire des Inlays pour des partenaires dans la région Asie-Pacifique.