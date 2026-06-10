OPmobility s'associe à ProLogium dans la batterie solide

Vincent Yang, directeur général de ProLogium, avait promis des annonces dans les semaines à venir. En voilà déjà une.

En effet, le fabricant taïwanais de batteries vient de signer un protocole d'accord (MoU) avec OPmobility afin de "discuter d'une collaboration en vue du développement conjoint et de l’intégration de cellules de batterie à électrolyte solide dans des modules et des packs de batterie destinés aux véhicules électriques."

Les constructeurs dans le viseur

Dans un premier temps, ProLogium va fournir à l'équipementier français des cellules de batteries à électrolyte solide pour des essais de performance électrique. Le but des deux partenaires étant de développer une solution de module de batterie à destination des constructeurs.

"Pour permettre l’adoption à grande échelle des batteries à électrolyte solide, l’enjeu clé réside dans l’intégration et la validation du système complet, de la cellule au module, puis au pack", explique Vincent Yang.

"Ce partenariat marque une nouvelle étape dans notre ambition d’accélérer la croissance de notre gamme de produits d’électrification", a indiqué Félicie Burelle, directrice générale d'OPmobility, "quelques mois après l’annonce de l’obtention d’un contrat majeur pour la fourniture de packs de batterie à un constructeur automobile mondial pour des véhicules particuliers aux États-Unis."

Des cellules bientôt fabriquées à Dunkerque

La quatrième génération de batterie solide de ProLogium, dont les cellules sont aujourd'hui fabriquées dans son usine près de Taipei (Taïwan) et qui sera fabriquée dans son usine de Dunkerque (59) à partir de 2028, offre selon lui des caractéristiques inédites.

Il s'agit donc d'une batterie solide au lithium à céramique inorganique superfluidisée qui affiche une densité d'énergie volumique de 900 Wh/l et gravimétrique de 380 Wh/l.

Le taïwanais indique également une recharge rapide de 5 à 80 % en un peu plus de six minutes et une durée de vie qui dépasse les 1 200 cycles.