OPmobility va fournir Leapmotor en Espagne

Leapmotor International va bientôt produire en Espagne et le constructeur s'organise. En effet, il vient de signer avec l'équipementier français OPmobility pour la fourniture des pare-chocs avant et arrière ainsi que des hayons.

OPmobility précise que le démarrage de la production est attendu pour début 2027 et sera réalisé dans ses usines espagnoles.

L'équipementier se félicite de l'obtention de ces contrats et souligne qu'il travaille déjà avec Stellantis et la marque chinoise. En effet, il livre depuis 2023 des pièces de carrosserie à Leapmotor en Chine via YFPO, une coentreprise avec le chinois Yanfeng.

"Il s’agit de la deuxième série de contrats significatifs remportée par OPmobility en seulement quelques mois pour accompagner un constructeur automobile chinois en Europe. Nos capacités de production dans cette région et dans le reste du monde constituent des atouts majeurs pour les clients souhaitant se développer au-delà de leurs marchés domestiques", indique Félicie Burelle, directrice générale d’OPmobility.