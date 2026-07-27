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Industrie

Porté par l'IA, le géant chinois des batteries CATL explose ses bénéfices

Publié le 27 juillet 2026

Par Christophe Bourgeois
2 min de lecture
Sur le premier semestre 2026, le producteur chinois de batteries CATL, qui équipe notamment de nombreux modèles éelctriques européens, a vu ses bénéfices exploser. Cette haussse de 42 % est principalement liée au stockage d'energie liée à l'intelligence artificielle.
Le géant chinois de la production de batteries, CATL, a vu ses bénéfices s'envoler sur le premier semestre 2026.
Le géant chinois de la production de batteries, CATL, a vu ses bénéfices s'envoler sur le premier semestre 2026. ©Adobe Stock

Le géant chinois des batteries électriques CATL a enregistré une hausse de 42 % de son bénéfice net au premier semestre par rapport à la même période l'an dernier, porté par l'activité stockage d'énergie liée à l'IA, selon un document publié par l'entreprise vendredi.

 

Il s'est élevé à 43 milliards de yuans (6,4 milliards de dollars) indique le document transmis à la Bourse de Shenzhen (Chine), alors que le chiffre d'affaires de son activité de stockage d'énergie a bondi de 88% par rapport à la même période un an plus tôt, pour atteindre 53 milliards de yuans (7,8 milliards de dollars). Le chiffre d'affaires total sur la période s'est établi à 277 milliards de yuans (40,9 milliards de dollars), en hausse de 54,8%.

 

La demande en solutions de stockage d'énergie, cruciales pour l'industrie de l'IA, ne cesse de croître. "Les équipements de CATL sont conçus pour avoir une longue durée de vie et une grande capacité d'adaptation aux variations de température - ciblant les data centers dédiés à l'IA, très gourmands en puissance de calcul et en énergie", a indiqué l'entreprise.

 

Cotée également à la bourse de Hong Kong depuis mai 2025, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), créée en 2011 à Ningde (est), produit plus d'un tiers de toutes les batteries pour véhicules électriques (VE) vendues dans le monde. (avec AFP)

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