La batterie solide de Stellantis prend la route 

Stellantis passe de la théorie à la pratique et franchit une étape dans le développement de la batterie solide. Comme annoncé en avril 2025, le constructeur, en partenariat avec Factorial Energy, a intégré la technologie de batterie à électrolyte solide avancée Factorial Electrolyte System Technology (Fest) dans un véhicule de développement. La solution de Stellantis sera testée sur route dans une Dodge Charger Daytona afin de valider ses performances, sa sécurité et sa fiabilité.

"Le développement des batteries est un exercice d'équilibre. Il ne suffit pas d'optimiser un seul indicateur. Nous avons besoin d’un système capable d’apporter des bénéfices concrets dans un véhicule réel. Cette étape démontre que nous rapprochons les batteries à électrolyte solide de nos clients, avec la perspective d’une autonomie accrue, d’une recharge plus rapide et de coûts réduits", a déclaré Ned Curic, directeur de l'ingénierie et de la technologie de Stellantis. Notons que Fest utilise les mêmes procédés de fabrication que les batteries lithium-ion.

De la cellule au véhicule d’essai

Selon le communiqué de Stellantis, les cellules Fest affichent une densité énergétique de 375 Wh/kg et permettent une recharge ultrarapide de 15 % à 90 % en 18 minutes. D’après les deux partenaires, l’intégration de la batterie dans un véhicule d’essai "a nécessité des solutions d’ingénierie avancées de la part des équipes de Stellantis et de Factorial". Les cellules à électrolyte solide ont donc été placées dans un pack batterie bâti sur une "nouvelle architecture mécanique innovante et brevetée" par Stellantis.

"Ce que nous avons construit ensemble, depuis la chimie des cellules jusqu’à l’architecture du pack batterie permettant des essais routiers en conditions réelles, illustre parfaitement le niveau de collaboration approfondie et intégrée qu’exige depuis toujours la technologie des batteries à électrolyte solide", s’enthousiasme Siyu Huang, directeur général de Factorial.

Les équipes des deux partenaires ont également adapté les systèmes de contrôle et la conception du pack batterie dans l’objectif d’optimiser les performances des Fest. La batterie solide est prête à affronter toutes les conditions d’utilisation. Le programme d’essais sur route doit désormais permettre d’ajuster et de vérifier les performances ainsi que la fiabilité du pack batterie.