La batterie solide, bientôt une réalité chez Stellantis

Les recherches sur la batterie solide vont bientôt aboutir à un test grandeur nature chez Stellantis. Le constructeur, associé à Factorial Energy, prévoit de déployer une flotte pilote dotée de cette technologie d’ici 2026.

Stellantis et Factorial Energy ont validé les cellules de batteries à électrolyte solide pour un usage automobile. ©Stellantis

Stellantis avance à grands pas sur la batterie solide. Une flotte pilote pourrait être mise à la route d’ici 2026 afin de mettre à l’épreuve cette technologie en conditions de conduite réelles. "Cette flotte de démonstration représente la prochaine étape vers la commercialisation de cette technologie prometteuse", avance le constructeur, qui ne donne pas encore de date de mise sur le marché.

Le groupe s’est associé sur ce dossier de la batterie solide à Factorial Energy. Rappelons qu’un investissement de 75 millions de dollars avait été consenti par Stellantis auprès de ce spécialiste en 2021. Une mise qui commence donc à porter ses premiers fruits.

Densité énergétique de 375 Wh/kg

Les deux partenaires se félicitent d’avoir validé les cellules de batteries à électrolyte solide FEST (Factorial electrolyte system technology) de Factorial Energy adaptées à l’automobile. Des éléments qui se retrouveront donc dans la flotte pilote à venir.

Stellantis et Factorial Energy avancent une densité énergétique de 375 Wh/kg, supérieure aux traditionnelles batteries lithium-ion. La technologie mise au point permet également une recharge rapide de 15 à 90 % en 18 minutes, ainsi qu’une capacité de fonctionnement à des températures extrêmes (de -30 °C à 45 °C).

"À l'avant-garde de la révolution des batteries à état solide"

"Atteindre ce niveau de performance reflète la force de notre collaboration avec Factorial", souligne Ned Curic. Le directeur de la technologie de Stellantis ajoute : "Cette avancée nous place à l'avant-garde de la révolution des batteries à état solide […] Nous repoussons les limites pour développer des solutions toujours plus performantes : des batteries plus légères, plus efficaces, plus accessibles pour nos clients."

"Cette réalisation avec Stellantis fait passer la technologie des batteries de nouvelle génération du stade de la recherche à celui de la réalité", déclare de son côté Siyu Huang, directrice générale de Factorial Energy.