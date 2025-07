Peugeot fait de la satisfaction clients une priorité

Bien que la conquête de parts de marché soit un objectif majeur de Peugeot, cela ne se fera pas au détriment de la qualité et de la satisfaction clients. Alain Favey, directeur général de la marque, en a fait une priorité. Le traitement du rappel des moteurs diesel en est un exemple.

Pour Alain Favey, directeur général de Peugeot, la reconquête de la marque passera aussi et surtout par la satisfaction des clients. ©Peugeot

À la tête de Peugeot depuis le mois de février 2025, Alain Favey a les idées de plus en plus claires sur la stratégie à suivre pour que Peugeot soit une marque encore plus forte.

Un retour aux affaires en France qui passera par une meilleure performance aussi bien en BtoB qu'en BtoC. "Nous affichons une part de marché de plus de 20 % sur le canal des professionnels, avance le directeur général, alors que nous sommes à moins de 10 % sur le canal des particuliers. Tout en renforçant encore notre position en BtoB, nous devons gagner des parts de marché en BtoC."

Cela passera naturellement par le produit dans les deux cas. La gamme Peugeot va de nouveau avoir une finition Business à proposer et des séries spéciales vont également animer les showrooms. De plus, Peugeot compte aussi recréer de l'émotion avec le retour du label sportif GTi.

Plus largement, Alain Favey a dressé un bilan après un semestre d'activité en 2025. Dans l'Hexagone, il souligne un gain d'un point en part de marché (15,6 %) sur le périmètre VP-VUL. Sur les seuls utilitaires, le gain est même de trois points, avec 19,6 % du marché.

À l'échelle européenne, même constat avec une légère progression de 0,4 point, pour afficher une part de marché de 5,9 %. Au niveau mondial, Peugeot a écoulé 591 000 véhicules, un chiffre en croissance de 9 %.

Fort de plusieurs dizaines de visites sur le terrain, Alain Favey a à cœur de reconstruire une relation apaisée avec les distributeurs. Alors que le leasing social approche, et que Stellantis est dans les starting-blocks (Peugeot devrait avoir une offre à 139 euros), le directeur général de la marque est conscient que des erreurs avaient été commises durant la précédente campagne.

Face à des distributeurs frileux, certains ne voulant d'ailleurs pas s'engager sur ce leasing, Peugeot et Stellantis ont annoncé des garanties avec notamment un système de buy back central qui décharge les concessionnaires d'une charge financière liée aux valeurs résiduelles des véhicules loués.

Qualité et satisfaction clients en priorité

Mais en plus du commerce, l'autre gros dossier du directeur général est la qualité et plus largement la satisfaction des clients. "Nous avons une approche pro-active maintenant et le rappel lié au moteur 1.5 diesel lancé récemment en est la preuve", indique Alain Favey.

La volonté de Peugeot et de tous les constructeurs est naturellement d'éviter le plus possible les problèmes mais dans l'automobile, un produit si complexe, des problèmes surviennent toujours et la différence se fait sur la manière de les régler.

Pour redonner confiance aux clients, Peugeot a déployé un vaste plan de garantie pouvant atteindre dix ans ou 240 000 km dans le cas du moteur diesel ou encore huit ans ou 160 000 km pour les blocs essence PureTech. Plus largement, la gamme neuve peut être couverte par une garantie de huit ans avec l'offre Peugeot Care.

Une appli à l'écoute du bloc diesel rappelé

Dans le cadre du rappel du bloc diesel en délicatesse avec sa chaîne de distribution, Stellantis a développé une application, simplement baptisée Diagnostic Audio, qui va permettre au réseau de rapidement donner une réponse au client.

Avec un simple smartphone, l'opérateur va enregistrer le bruit du moteur tournant au ralenti et après une vingtaine de secondes l'application donnera son verdict quant à l'avenir de la chaîne de distribution.

En cas de problème détecté, Peugeot remplacera la pièce à sa charge (sous réserve que le véhicule ait fait son parcours d'entretien dans les règles). Si toutefois, il n'y a pas d'alerte, le moteur recevra une mise à jour avec notamment un changement d'huile ou encore une augmentation de la pression d'huile pour mieux lubrifier la chaîne.

Cette application, disponible pour les marques de Stellantis concernées par ce problème, le sera aussi pour les indépendants, à condition qu'ils aient un compte pièces et se fournissent dans une concession Peugeot (ou Stellantis).

Cette application Diagnostic Audio a été développée par les équipes du constructeur, avec l'appui d'une société extérieure, grâce à l'écoute de plus de 3 000 moteurs 1.5 Blue HDi, touchés ou non, pour constituer la base de données.