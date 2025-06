Peugeot e-208 GTi : le retour d’un blason mythique

En marge de la course des 24 Heures du Mans 2025, Peugeot a officialisé le retour de la griffe GTi. Ce blason iconique sera donc de nouveau présent sur l’actuelle e-208, dans une version de 280 ch, à l’allure et aux performances nettement plus sportives. Cette rivale de l'Alpine A290 sera commercialisée en 2026.

Avec ses 280 ch, la nouvelle e-208 GTi devient la voiture la plus puissante du segment B. ©Peugeot

C’est une promesse qui avait fait frissonner les puristes et les admirateurs de la marque au lion. Lors de sa nomination au poste de directeur général de Peugeot en février 2025, Alain Favey avait en effet ravivé une flamme que l’on croyait pourtant éteinte. Celle du retour de la griffe GTi.

"Nous avons effectivement annoncé le retour du badge GTi sur l’e‑208. Peugeot est une marque qui joue beaucoup sur l’émotion. Et l’annonce de ce retour crée beaucoup d’attentes. Nous allons la satisfaire. Nous présenterons le modèle cette année pour un lancement en 2026", avait-il alors déclaré dans nos colonnes.

Abandonnée sous la direction de Carlos Tavares, alors patron de PSA, la Peugeot 208 GTi première du nom avait quitté le marché en 2018, au profit d’une stratégie plus sobre et électrifiée. Mais le récent départ du directeur général du groupe Stellantis a remis certains projets sur la table.

Introduit il y a quarante ans sur la 205 GTi, le blason GTi a marqué l'histoire de Peugeot avec plusieurs modèles de série reconnus pour leurs performances et leurs qualités dynamiques, ainsi que l'histoire du sport automobile avec de nombreuses victoires, notamment en rallyes et rallyes-raids. Le badge GTi s’apprête donc à faire son grand retour sur l’actuelle e-208, porté par une ambition claire : renouer avec l’ADN sportif de la marque au lion.

"Plus GTi que jamais"

Comme toutes les GTi depuis quarante ans, la Peugeot e-208 GTi se distingue avant tout par sa posture sportive. Par rapport à l’actuelle e-208, la carrosserie a donc été abaissée de 30 mm, tandis que les arches de roues ont quant à elles été élargies. Un spoiler a également été ajouté au bas du pare-chocs avant, quand la face arrière embarque un diffuseur aérodynamique spécifique situé sous le pare-chocs.

Des grandes roues de 18 pouces, signées "Peugeot GTi", font aussi leur apparition et contribuent à renforcer ce look sportif. Leur structure perforée est par ailleurs un clin d'œil aux emblématiques roues "trouées" de la 205 GTi. Mais ici, le design sert également la performance puisque ces trous aident aussi à optimiser le refroidissement des freins.

Présentée avec une couleur de carrosserie rouge vif exclusive, la Peugeot e-208 GTi embarque également un intérieur spécifique. La moquette, les sur-tapis et les ceintures de sécurité sont également rouges et créent immédiatement une ambiance sportive dans l’habitacle, au même titre que le volant composé de cuir rouge perforé sur ses côtés, d'alcantara sur ses parties supérieure et inférieure, et d'un emblème central qui devient également rouge.

Une touche de sportivité que l’on retrouve aussi sur les sièges, avec une garniture rouge centrale qui s'étend sur l'assise et le dossier, rendant hommage au design des sièges de la 205 GTi 1.9. Le maillage rouge sur le côté droit des sièges rappelle quant à lui celui de la 205 GTi 1.6. "Elle est plus GTi que jamais", a glissé Alain Favey, lors de la présentation de la e-208 GTi, en marge de la course des 24 Heures du Mans 2025.

Des performances dignes d’une sportive

Première voiture 100 % électrique conçue par Peugeot Sport, la nouvelle e-208 GTi offre bel et bien des performances dignes d’une sportive. Équipée du moteur électrique M4+ qui développe 280 ch et offre un couple de 345 Nm, elle peut se vanter d’être le modèle le plus puissant du segment B.

La Peugeot e-208 GTi peut ainsi réaliser le 0 à 100 km/h en seulement 5,7 secondes, pour une vitesse maximale de 180 km/h. En ce qui concerne son autonomie, sa batterie d’une capacité brute de 54 kWh permet de parcourir jusqu’à 350 km entre deux recharges.

"Nous sommes ravis de présenter la nouvelle Peugeot e-208 GTi, une réinterprétation moderne des GTi, qui allie héritage et innovations. Nous en sommes très fiers car c’est une voiture sportive mais pas ostentatoire, et surtout sans aucun compromis. Ce modèle offre donc une promesse de plaisir de conduite, de performances et de design. Avec cette nouvelle GTi, nous établissons de nouvelles normes sur le marché des compactes sportives", a déclaré le patron de Peugeot.

En parlant de marché, la Peugeot e-208 GTi, qui sera commercialisée en 2026, ira se frotter à quelques concurrents. D’abord, l’Alpine A290, sa compatriote, qui développe 220 ch et 300 Nm de couple en version GTS, et offre jusqu’à 360 km d’autonomie. Mais on peut également citer l’Abarth 600e ou l’Alfa Romeo Junior Elettrica Veloce, tous deux équipés d'un bloc de 280 ch. Sans oublier la future Volkswagen ID.2 GTI qui fera son apparition en 2026.