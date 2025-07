Antonio Filosa confirmé à la tête de Stellantis par les actionnaires

Nommé à la direction générale de Stellantis le 28 mai 2025, Antonio Filosa a été confirmé à son poste par 99,2 % des actionnaires du constructeur réunis en assemblée générale extraordinaire le 18 juillet. Le plus dur commence pour l'Italien.

La nomination d'Antonio Filosa à la direction générale de Stellantis a été approuvée par les actionnaires du constructeur. ©Stellantis

Ce n'est pas un plébiscite mais pas loin ! En effet, la nomination d'Antonio Filosa à la tête de Stellantis a été validée à 99,2 % par les actionnaires présents lors de l'assemblée générale extraordinaire convoquée le 18 juillet 2025.

Nommé directeur général de Stellantis le 28 mai 2025, Antonio Filosa prend donc officiellement la suite de Carlos Tavares.

Cet Italien de 52 ans était, jusqu'à sa nomination, directeur pour l'Amérique du Nord et du Sud du groupe, ainsi que directeur mondial de la qualité.

Entré chez Fiat en 1999, il a été envoyé au Brésil en 2005, où il a gravi les échelons pendant près de 20 ans avant de devenir, au moment de la fusion de Fiat-Chrysler avec Peugeot-Citroën en 2021, le directeur des opérations pour toute l'Amérique du Sud, continent où Stellantis domine le marché.

En tant que dirigeant du groupe pour les Amériques, Antonio Filosa "a pris des mesures décisives pour renforcer nos opérations aux États-Unis et en Amérique du Nord", a rappelé John Elkann, le président de Stellantis.

"Celles-ci incluent la réduction des stocks excédentaires chez les concessionnaires, la réorganisation de l'équipe dirigeante, l'accélération du déploiement de nouveaux produits et groupes motopropulseurs, et le renforcement des relations avec les concessionnaires, les syndicats et les fournisseurs" énumère encore le président.

Antonio Filosa a également été, selon John Elkann, "profondément impliqué dans l'identification de manières dynamiques et constructives d'interagir avec la nouvelle administration américaine (de Donald Trump, ndlr), des façons d'être plus efficaces en travaillant ensemble sur les réglementations et les droits de douane", qui ont secoué l'industrie automobile au cours des derniers mois. (avec AFP)