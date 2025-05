Antonio Filosa succède à Carlos Tavares à la tête de Stellantis

Stellantis entame une nouvelle ère avec la nomination d’Antonio Filosa au poste de directeur général. Fort de 25 ans d’expérience dans l’industrie automobile et d’un parcours international au sein du groupe, ce dernier succède donc à Carlos Tavares. Son arrivée à la tête du constructeur marque un tournant stratégique à un moment clé pour l’avenir du secteur automobile.

Antonio Filosa accède au poste de directeur général de Stellantis. ©Stellantis

Stellantis a officialisé la nomination d’Antonio Filosa au poste de directeur général, marquant une nouvelle étape dans la gouvernance du géant automobile. Le conseil d’administration a élu à l’unanimité ce vétéran de l’industrie pour remplacer Carlos Tavares.

Cinq candidats étaient en lice après son départ, acté le 2 décembre 2024, incluant des personnalités internes et externes, conduites par un comité spécial dirigé par le président exécutif John Elkann.

Une nomination officialisée le 23 juin

Afin d'assurer une transition fluide et rapide, le conseil d’administration a décidé de confier à Antonio Filosa les pleins pouvoirs exécutifs dès le 23 juin 2025. Une assemblée générale extraordinaire sera convoquée dans les jours à venir pour entériner son élection au conseil d’administration en tant qu’administrateur exécutif.

Une carrière marquée par des succès internationaux

Antonio Filosa affiche un parcours impressionnant de 25 années dans l’industrie automobile, dont une grande partie passée à des postes clés au sein de Stellantis. Il a notamment été chief operating officer (COO) pour l’Amérique du Sud, où il a propulsé la marque Fiat au rang de leader du marché. Sous sa direction, les marques Peugeot, Citroën, Ram et Jeep y ont connu une croissance soutenue.

C’est aussi à lui que l’on doit la création de l’usine de Pernambuco, un centre de production majeur en Amérique du Sud, qui a permis à Jeep de s’implanter durablement au Brésil, devenant rapidement la première marque de SUV hors des États-Unis.

Une vision stratégique confirmée

Plus récemment, Antonio Filosa a occupé le poste de COO en Amérique, notamment en pleine crise des stocks à l'été 2024. Dans ce rôle, il a notamment réduit les stocks excédentaires dans les concessions américaines, et renforcé le dialogue avec les concessionnaires, syndicats et fournisseurs. Sur place, Antonio Filosa a également réorganisé les équipes dirigeantes et introduit de nouveaux modèles et groupes motopropulseurs.

Soutien unanime des instances dirigeantes

La nomination d’Antonio Filosa a été saluée par les figures clés du groupe. John Elkann a souligné : "Antonio montre une véritable compréhension de notre industrie, de notre entreprise et de ses employés, qu’il considère comme notre principale force."

Robert Peugeot, vice-président de Stellantis, a indiqué dans un communiqué que "son leadership prouvé et sa connaissance profonde de notre activité font de lui le choix évident pour devenir notre prochain CEO." Nicolas Dufourcq, CEO de Bpifrance, a salué quant à lui une nomination stratégique à l’heure d’une profonde transformation du secteur automobile mondial.

"C’est un grand honneur pour moi. Je suis inspiré par le talent et la passion de nos collaborateurs. Nous avons les marques les plus emblématiques de l’histoire de l’automobile. Combiné à notre dévouement pour satisfaire nos clients, cet héritage continuera de porter notre succès", a également précisé Antoine Filosa.

Il présentera dans les semaines à venir la nouvelle équipe de direction chargée d’accompagner la prochaine phase de développement de Stellantis.