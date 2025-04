Stellantis : cinq candidats en lice pour succéder à Carlos Tavares

Cinq remplaçants seraient pressentis pour prendre la succession de Carlos Tavares au poste de directeur général de Stellantis. Parmi eux, se trouveraient, en interne, Maxime Picat et Antonio Filosa, ainsi que trois profils extérieurs à l’entreprise.

©AdobeStock-Mojahid Mottakin

Le nom du futur directeur général de Stellantis ne devrait pas tarder à se faire connaître. Selon deux sources proches du dossier auprès de Reuters, la liste des successeurs potentiels à Carlos Tavares se réduit à cinq candidats. Rappelons que le groupe italo-franco-américain a fait savoir qu’il souhaitait nommer son prochain directeur général d’ici à la fin du premier semestre 2025.

D’après l’agence de presse américaine, Stellantis aurait ainsi présélectionné en interne son responsable des achats, Maxime Picat et le directeur des activités en Amérique du Nord, Antonio Filosa. Trois autres candidats extérieurs au groupe figurent sur la liste. Si les sources de Reuters n’ont pas donné de nom, elles précisent toutefois que ces personnes sont des hommes. Pour le moment, Stellantis a refusé de commenter cette liste.

John Elkann et Peugeot Invest confiants

Via leurs sociétés d’investissement, les familles Agnelli et Peugeot sont les principaux actionnaires de Stellantis. Le président du groupe, John Elkann, descendant de la famille Agnelli, aurait déclaré en février 2025 que le groupe avait "d’excellents candidats internes et externes". Jean-Charles Douin, PDG de Peugeot Invest, de son côté, assurait que le comité chargé de trouver le nouveau directeur général "rencontrait des candidats".

L’assemblée générale annuelle de Stellantis s'est déroulée le mardi 15 avril 2025. Reuters précise qu'il est possible que "les investisseurs aient demandé une mise à jour du processus d’embauche". Un sujet qui a dû être évoqué avec la stratégie que le groupe adoptera face aux droits de douane de 25 % sur les véhicules étrangers importés sur le sol étasunien, imposés par le président Donald Trump.

Le successeur de Carlos Tavares devra donc composer avec ce nouveau défi. Notons que début avril 2025, Stellantis annonçait le licenciement temporaire de 900 travailleurs dans cinq usines américaines et une pause dans la production de deux sites, au Canada et au Mexique, après la hausse des taxes douanières.

En parallèle, les actionnaires du constructeur italo-franco-américain doivent aussi voter la rémunération finale de Carlos Tavares à 35 millions d’euros. Une somme qui comprend dix millions d’euros de primes.