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Knave s'offre les services de Frédérick Jeske-Schönhoven

Publié le 18 juin 2026

Par Gredy Raffin
2 min de lecture
Passé par de très grandes structures au rayonnement mondial, Frédérick Jeske-Schönhoven rejoint Knave. Dans le rôle de directeur des opérations (COO), il aura pour mission de propulser à l'échelon supérieur l'entreprise spécialisée dans le financement d'actifs, notamment automobiles.
Frédérick Jeske-Schönhoven Knave
Frédérick Jeske-Schönhoven devient COO de Knave. ©Knave

Knave vient de frapper un grand coup en recrutant une pointure dans son comité de direction. La fintech française a officialisé, le 17 juin 2026 par voie de communiqué, l'arrivée de Frédérick Jeske-Schönhoven au titre de directeur des opérations (COO), ce qui le place en lien direct avec les cofondateurs et codirigeants, Jérôme Beillevaire et Édouard Vaujour.

 

Cette nomination est éminemment stratégique pour une entreprise qui entend passer à la vitesse supérieure sur le marché du financement automobile entre autres actifs. Frédérick Jeske-Schönhoven aura pour mission de structurer la montée en puissance opérationnelle du groupe et d'en faire, selon ses propres mots, "un standard de marché international".

 

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Diplômé de trois établissements prestigieux, Sciences Po, HEC et l'Ena, Frédérick Jeske-Schönhoven est reconnu pour son expertise en matière de transformation stratégique des sociétés, de gestion des opérations de croissance externe et pour sa maîtrise des enjeux de transition durable.

 

Le parcours impressionne. Ce Franco-Allemand a été trésorier de l’État à l’Agence France Trésor, membre du conseil d’administration de la Banque mondiale à Washington DC et conseiller pour les affaires financières européennes et internationales auprès de Christine Lagarde et de François Baroin au ministère de l’Économie, des Finances et de l’Industrie.

 

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Dans la sphère du privé, Frédérick Jeske-Schönhoven a fait un passage remarqué comme directeur de la stratégie de redressement de Suez. Mais avant cela, Siemens AG lui devait une solide contribution aux actions de transformation du groupe. Ce qui comprenait des introductions en Bourse, des cessions, des fusions-acquisitions et des intégrations d'entités. Aujourd'hui, il est encore également administrateur au conseil d’une entreprise franco-allemande de services à l’environnement et conseiller stratégique, notamment auprès du groupe Airbus.

 

Frédérick Jeske-Schönhoven va s'asseoir à la table d'un comité qui comprend les cofondateurs, ainsi que Christophe Mianné et Gilles Pélisson, tous deux reconnus pour leur expérience dans la gouvernance de grands groupes internationaux. Édouard Vaujour et Jérôme Beillevaire resteront impliqués notamment dans le pilotage et le développement des partenariats stratégiques avec la Chine et les fonds de dette privée.

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