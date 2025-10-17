VPN Autos affiche des ambitions XXL pour le marché du VO

"Nous avons un plan d'investissement véritablement conséquent". C'est en ces termes que les cadres de VPN Autos tenaient à résumer, tout sourire, la feuille de route qui guidera leurs actions durant les mois à venir. Des propos tenus au Journal de l'Automobile alors que les membres du réseau de franchises de revente de voitures d'occasion étaient attendus sur le stand d'Equip Auto 2025, le soir du 16 octobre.

Comptant parmi les fidèles exposants de l'espace Univers VO, le franchiseur bordelais prévoit d'actionner plusieurs leviers pour profiter à plein des opportunités de croissance qui devraient se présenter pour les enseignes de voitures d'occasion en 2026. Et cela commencera déjà par les ressources humaines.

En effet, Thomas Raffeneau, le responsable réseau, a obtenu le budget pour recruter deux renforts sur le terrain. Ceux-ci vont couvrir les parties nord et sud de la France, les plus éloignées du siège girondin. Le nombre passera à trois en 2027, puis à quatre en 2028, selon le plan de montée en régime défini par la direction.

La fin des RFA

Ils auront d'abord la mission d'animer les points de vente en place. Et Thomas Raffeneau d'approfondir : "Cela coïncide avec notre volonté d'organiser désormais deux réunions régionales par an, en février et en septembre, en plus de notre convention nationale de juin". Des rencontres plus fréquentes qui garantiront un soutien aux distributeurs et un maintien de la trajectoire.

Ils auront ensuite la tâche d'identifier des distributeurs à intégrer. Après avoir été contraint de stagner tant bien que mal, le franchiseur se montre ambitieux dans les chiffres. VPN Autos, qui devrait finir l'année 2025 avec 42 sites répartis en France, vise le palier des 50 franchises en 2026 et un doublement de taille d'ici 2030. Un réseau auquel s'ajouteront 50 points de vente Matitine, l'enseigne de VO à prix très abordables.

De nouvelles dispositions vis-à-vis des distributeurs entreront en vigueur. Déjà, à chaque création de points de revente, VPN Autos proposera un système destiné à gonfler instantanément les stocks. Concrètement, si le nouveau franchisé achète un lot de voitures d'occasion auprès de la centrale, alors VPN France lui ajoutera un camion de véhicules laissés en dépôt-vente. Cela doublera l'offre physique pour gagner en attrait.

Justement au sujet de la centrale d'achat, Thomas Raffeneau annonce un autre grand changement. À compter de 2026, la fin du système de remise en fin d'année (RFA) laissera place à une mécanique différente. Le responsable réseau confirme que, dorénavant, VPN Autos accordera des remises faciales à l'unité d'un montant forfaitaire sur chacune des voitures d'occasion. "Nous voulons créer un avantage concret et immédiat pour nos partenaires", décrypte le responsable.

2025 a marqué le rebond des transactions

En fin d'année 2025, VPN Autos devrait avoir écoulé 9 000 voitures d'occasion au travers de son réseau tricolore. "Nous avons été dans le dur en 2023, puis à l'équilibre en 2024. Cette année a marqué le rebond de l'activité et nous en sommes satisfaits", commente Thomas Raffeneau. Les voitures thermiques ont été le moteur de cette croissance. Si les hybrides contribuent également au volume, les modèles électriques se limitent encore à 5 % environ.

Thomas Raffeneau parie sur "une bonne année 2026". Il justifie alors son optimisme. "Les approvisionnements repartent, d'ailleurs les vannes de l'import s'ouvrent de nouveau, commence-t-il. Je pense aussi que les professionnels vont revenir aux basiques de leur métier, en soignant l'accueil, et que cela va contribuer à réaliser davantage de ventes".

Le contact physique, mais pas uniquement. VPN Autos soigne le parcours en amont. Des moyens financiers importants servent à garantir de la visibilité sur internet. Selon les cadres de la franchise, l'intégralité des points de vente français se retrouve localement en page une des résultats de recherche Google. Un effort qui sera doublé d'achats d'espaces publicitaires en radio pour la promotion locale. Inversement, VPN Autos va cesser ses actions en télévision, jugées peu profitables.

Toujours sur internet, la filiale du groupe Sipa poursuit sa stratégie singulière. Comprendre que les voitures d'occasion revendues par VPN France sont indiquées comme exclusives. Tout prospect intéressé est d'abord qualifié par le centre de relations clients du groupe de distribution automobile avant d'être transmis au franchisé géographiquement le plus proche. Ce dernier captera alors l'intégralité de la valeur de la transaction après avoir acquis le véhicule auprès de la centrale. Cette mécanique a été activée 700 fois au premier semestre et le rythme serait assez constant.