Milton Avenue tentera le pari de la franchise en 2026

Aussi singulier soit son fondateur, le point de vente ne sera bientôt plus unique en France. Milton Avenue, l'enseigne de revente de voitures d'occasion à particulier, va devenir une franchise. Tel est le chantier sur lequel travaille Benoît Cortot, le dirigeant, comme il l'a confié lors d'un entretien accordé au Journal de l'Automobile.

Le Creusois qui compte parmi les exposants d'Equip Auto 2025, dans l'espace UniversVO, souhaite plus précisément proposer une licence de marque "à partir de 2026". Cette stratégie a pour but d'étendre la zone d'influence du panneau spécialisé dans l'achat-revente qui célèbre ses cinq ans cet automne.

"Nous étions sollicités depuis longtemps. Après mûre réflexion, nous avons pris cette décision avec l'idée d'ouvrir des points de vente dans des villes de taille moyenne ou plus petites", a détaillé l'entrepreneur originaire de Guéret (23).

Il n'a pas précisé la densité de maillage qu'il compte atteindre, mais il n'envisage pas de développement à vitesse grand V. Le nombre d'inaugurations de franchises Milton Avenue devrait à peine se compter sur les doigts d'une main chaque année.

Une obligation envers Milton Avenue Pro

Les franchisés ne seront pas des individus comme dans les réseaux d'agences d'intermédiation. Milton Avenue prendra davantage l'aspect d'une marque ou d'un label chez des professionnels en place. À la manière d'un panneau Bosch Car Services ou AD, cite Benoît Cortot en exemple, comme une référence au salon Equip Auto. "Milton Avenue doit devenir un moyen d'accroître le commerce avec une méthode que nous avons éprouvée", se projette-t-il.

Benoît Cortot assure que les droits d'entrée ne grimperont pas dans les sommets. En revanche, il y aura des obligations spécifiques. Le dirigeant explique que les licenciés de marque devront acheter mensuellement un minimum obligatoire de voitures d'occasion auprès de Milton Avenue Pro, l'entité d'approvisionnement BtoB.

Il reste encore du travail avant le grand lancement. La franchise Milton Avenue doit recruter une personne pour diriger le réseau et son expansion, un renfort marketing pour assurer la communication des licenciés et construire un environnement technologique, notamment avec SpiderVO qui devrait connecter sa bourse d'échange de voitures d'occasion.

Terrain de 5 000 m2

À l'échelle de son groupe entier, Benoît Cortot devrait avoir écoulé 2 400 voitures d'occasion au terme de l'année 2025. Cela comprend 1 100 unités revendues auprès des particuliers, soit un volume stable par rapport à l'an passé. Cela intègre également les quelque 1 300 voitures fournies à des professionnels par Milton Avenue Pro, la branche gérée par son associé, Pierre Barthélémy. Cette dernière a vu le jour en janvier dernier.

D'ici la fin octobre 2025, il devrait faire l'acquisition d'un terrain de 5 000 m2 à Guéret. Celui-ci servira à Milton Avenue à gagner de la place, à soulager sa filiale BtoB dans ses contraintes logistiques et à développer une activité complémentaire, dont les détails seront communiqués prochainement.