Milton Avenue Pro : une nouvelle plateforme d'approvisionnement de voitures d'occasion

Journal de l'Automobile. Vous venez d'officialiser la création de Milton Avenue Pro. Quelle est la genèse de cette collaboration ?

Pierre Barthélémy. Nous nous connaissons depuis mars 2023, quand je dirigeais VO360. Benoît Cortot fait partie de ces professionnels qui achètent ses voitures d'occasion en soirée. Une nuit, la connexion s'est faite entre nous. Chacun a été surpris de voir qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout. Peu à peu, nous avons commencé à travailler régulièrement ensemble, au point d'avoir une importance réciproque dans nos affaires.

JA. Certains se souviendront que vous avez collaboré sur un projet chez Ewigo…

PB. En effet, de cette relation a pu naître une première idée, celle de fournir des listes de véhicules aux franchisés du réseau Ewigo pour leur permettre de constituer du stock bien placé. En tant qu'entrepreneur, j'ai proposé d'aller plus loin en créant une structure de remarketing.

JA. Comment l'avez-vous structurée ?

Benoit Cortot. Il s'agit d'une toute nouvelle société. Elle est indépendante. Nous avons adopté le nom Milton Avenue Pro pour capitaliser sur la notoriété de Milton Avenue. Sur le papier, j'en suis l'actionnaire principal et le président et Pierre occupe le poste de directeur général. Cela permettra de trancher en cas décision importante à prendre. Dans la réalité, nous fonctionnons à parts égales. Je dirai même que Pierre mène les affaires.

Nous avons choisi de travailler avec des listes où les prix sont définis mais négociables

JA. Que trouveront les acheteurs chez Milton Avenue Pro ?

BC. Nous allons proposer des voitures d'occasion 0 km d'origine française ou en import. Mais le cœur de notre offre sera constitué de "vrais VO". Ces véhicules de 24 à 48 mois qui ont roulé entre 50 000 et 100 000 km et qui se revendent autour de 20 000 euros. Nous avons la réputation de gens sérieux et Milton Avenue Pro capitalisera sur cette image. D'ailleurs, un groupe de distribution Top 100, qui a la particularité d'être monarque nous fait déjà confiance pour l'aider à sortir de sa zone de confort.

JA. D'où viendront ces véhicules ?

PB. Là encore, notre réputation a joué en notre faveur. Tous les loueurs nous ont ouvert les portes dès le premier jour d'activité. Cela nous a fait gagner du temps sur la construction de notre chaîne d'approvisionnement. Milton Avenue Pro pourra s'approvisionner en retour de LCD, LMD et LLD sans un aucun intermédiaire. Nos fournisseurs apprécient en plus notre système de règlement immédiat qui fluidifie la logistique.

JA. Justement au sujet des paiements, quel système avez-vous adopté ?

PB. Pour des raisons de profitabilité, les loueurs veulent adresser les marchands avec des systèmes de vente par soumission. Nous savons que cela ne rencontre plus un franc succès, car la frustration est grande pour ceux qui passent du temps à faire des offres, sans rien obtenir à la fin. Raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec des listes où les prix sont définis mais néanmoins négociables. Nous défendons une vision du commerce "comme avant", dans un monde du VO qui a tendance à revenir aux basiques. Un enjeu de proximité qui implique évidemment de considérer des recrutements, dès lors que nous nous atteindrons un rythme de 1 200 à 1 500 ventes annuelles. Ce qui pourrait arriver plus vite que prévu car nous avons vendu une centaine de voitures en janvier.

JA. Quel est l'objectif ?

BC. Les deux entités, Milton Avenue et Milton Avenue Pro, doivent totaliser 2 000 transactions fin 2025. À terme, il s'agit d'atteindre 10 000 ventes annuelles. Mais la croissance n'est pas aussi importante que le relationnel dans notre vision. Je pense que le marché des voitures d'occasion a encore du potentiel, car les foyers n'ont pas toujours les moyens de se diriger vers les véhicules neufs.

JA. Vous avez parlé de recrutement, mais quels outils servent au fonctionnement de Milton Avenue Pro ?

PB. Quand nous avons écrit les premières lignes de ce projet, nous avons rapidement décidé de faire confiance à un partenaire que nous avions en commun. C'est ainsi que Weeflow a été mis à contribution. Leur logiciel Spider VO a été adapté à nos besoins. Cet éditeur fait valoir un outil de gestion connecté directement au DMS. Les interactions se font en direct et nous avons donc la certitude que la liste de voitures visibles sur notre site internet est rafraichie en temps réel, nous évitant le problème de vendre le même VO à des clients différents.

JA. Pour le moment, votre offre tourne vite. Mais qu'adviendra-t-il quand la rotation va ralentir ?

BC. Nous n'avons, en effet, aucun espace de stockage prévu à l'heure actuelle. Les véhicules restent chez les fournisseurs et nous les vendons rapidement pour les sortir au plus vite. Cependant, il faut anticiper cette question logistique. Comme je viens d'acquérir un terrain d'une superficie de 4 000 m2 à côté de mon point de vente, à Guéret, nous saurons gérer la composition d'un stock, si nécessaire.