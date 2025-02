Les professionnels négocient à la baisse le tarif des véhicules d'occasion

Pour Auto1, la plateforme européenne de remarketing des voitures d'occasion, le prix moyen des modèles négociés entre professionnels a diminué en janvier 2025. Il est même revenu à son plus bas niveau depuis le printemps 2021.

Les professionnels ont dans l'idée que le prix des VO en BtoB baissera en 2025. ©AdobeStock

Les voitures d'occasion coûtent moins chères pour les acheteurs professionnels. Ce constat a été dressé par Auto1, la plateforme européenne de remarketing. Selon les données de son baromètre mensuel, le prix moyen a diminué en janvier 2025 pour revenir au niveau qui était le sien en juin 2021.

Plus concrètement, l'indice de prix moyen négocié entre les professionnels est tombé à 135,2. Pour mémoire, la base 100 avait été fixée en janvier 2015. Or, après le mois de juin 2021, l'indice avait franchi le palier d'un indice 136 pour monter en pointe à plus de 171 (juillet 2022) et ne jamais redescendre en dessous de 136,8 (septembre 2024).

Les acteurs du secteur misent sur une baisse durable

Il y a un an, Auto1 constatait un prix à hauteur de 142. L'exercice 2024 s'était achevé avec un indice de 137,3. En moyenne, sur cette période, les tarifs des voitures d'occasion commercialisées sur la plateforme de remarketing étaient à un indice de 138,1, soit 7,1 % plus bas qu'en 2023.

Cette baisse est conforme aux attentes du marché, soutient Auto1 Group dans son analyse des données. Une enquête en ligne menée récemment par l'entreprise auprès de plus de 7 200 professionnels partenaires européens révélait que la majorité d’entre eux (44 %) pensent que les prix des véhicules d'occasion diminueront en 2025. Ils ne sont que 21,4 % à parier sur une nouvelle phase d'inflation.