Pont Rouge Automobiles : le garagiste qui transforme le VO en or

En conjuguant stock maîtrisé, sourcing sélectif et équipe dédiée, Patrick Fabbro a fait du véhicule d’occasion un levier stratégique pour son entreprise carcassonnaise. Il en résulte une activité florissante, un atelier dynamisé et un modèle inspirant non seulement pour le réseau AD, mais pour les garagistes dans leur ensemble.

A Carcassonne (11), AD Pont Rouge s'est imposé comme un acteur crédible de la vente de voitures d'occasion avec 350 unités par an. ©Pont Rouge Automobiles

Difficile de passer à côté des panneaux AD Occasion en bordure de la zone industrielle du Pont-Rouge, au nord de Carcassonne (11). Ils annoncent la couleur : ici, le commerce de véhicules d'occasion est une activité centrale, au même titre que l'entretien et la carrosserie. Pont Rouge Automobiles fait d'ailleurs partie des adhérents AD les plus performants dans ce domaine.

La vente de voitures d'occasion et de véhicules "zéro kilomètre" est structurée comme une entité à part entière au sein de l'entreprise. Elle totalise environ 350 transactions annuelles, sur une zone de chalandise à la fois urbaine et rurale qui s'étend jusqu'à Toulouse (31), à une centaine de kilomètres. Cette activité génère à elle seule 4,3 millions d'euros de chiffre d'affaires sur un total de 5,6 millions d'euros (HT) pour l'ensemble du garage.

Cette réussite de l'entreprise repose sur des investissements importants : l'activité s'appuie sur une équipe dédiée composée d'un commercial, d'une secrétaire commerciale, d'un mécanicien, d'un carrossier et d'un peintre. L'entreprise a constitué un stock d'une valeur de 1,4 million d'euros.

Diversifier l'origine des marges

Si Pont Rouge Automobiles s'investit autant dans le VO, c'est parce que cette activité offre une rentabilité incomparable. "L'intérêt du VO est d'offrir des marges différentes de celles de l'entretien-réparation. Un gain de 5 000 euros est plus facile à réaliser sur une vente de véhicule que 1 000 euros avec la mécanique ou la carrosserie", explique Patrick Fabbro, cofondateur de l'entreprise.

Autre atout : le business de voitures d'occasion a des effets bénéfiques sur l'atelier. "Après les avoir vendus, on récupère les véhicules en entretien, parfois en carrosserie", ajoute le dirigeant. Et quelques années plus tard, les clients reviennent pour les remplacer par un autre exemplaire d'occasion, voire un véhicule neuf.

Certains modèles sont même vendus avec un programme d'entretien annuel. Fort de plus de trente ans de carrière, Patrick Fabbro connaît son métier sur le bout des doigts. Il a vu l'activité évoluer et a su s'adapter aux diverses mutations. Avec son associé Paul Pradel, il a lancé son garage en 1988 à Villegailhenc, également dans l'Aude.

Deux ans plus tard, les deux partenaires rachètent le fonds de commerce d'un vendeur de VO, avant de s'installer à Carcassonne. En 1996, ils reprennent un ancien site Volvo en liquidation, ce qui leur permet d'ajouter la carrosserie à leurs compétences. En 2013, les deux sites sont réunis sur l'actuelle implantation, beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, 17 salariés – mécaniciens, carrossiers, commerciaux et administratifs – y travaillent.

Un portefeuille de clients à renouveler

Au fil des décennies, le dirigeant a vu l'activité occasion se transformer. "Avant, on achetait un véhicule en quatre heures, à partir d'un coup de fil, de photos et d'une négociation. Aujourd'hui, il suffit de trois minutes sur Internet", résume Patrick Fabbro. Les outils numériques ont globalement bouleversé les pratiques des garages et facilité le quotidien des ateliers.

Ces solutions accélèrent et améliorent notamment la gestion administrative autour des ventes. "L'informatique, l'accès aux historiques de véhicules… Tout est beaucoup plus rapide et fiable qu'avec les anciennes fiches papier."

En revanche, le cœur du métier reste identique : acheter, remettre en état et calculer sa marge. Ce qui a changé, c'est le produit lui-même : diesel, essence, hybride et désormais électrique. "Les clients recherchent plutôt un modèle diesel ou essence, mais pas d'hybride ou d'électrique et encore moins en VO. Ils gardent aussi leur voiture plus longtemps", rapporte Patrick Fabbro.

Si l'offre de Pont Rouge Automobiles est visible en ligne, les transactions restent majoritairement physiques. "Une voiture n'est pas une boîte de petits pois : les clients préfèrent la voir avant de l'acheter."

Pour les modèles recherchés, les acheteurs peuvent venir de très loin. "Les clients sont prêts à parcourir 500 km pour voir un Dacia Duster diesel à faible kilométrage", illustre le dirigeant. Mais dans 98 % des cas, les clients viennent du bassin local, dans un rayon de 100 km. La clientèle se compose principalement de personnes âgées de 35 à 70 ans. Un tiers des ventes concerne d'anciens acheteurs – et parfois leurs enfants.

Dans les années qui suivent l'achat, le garage Pont Rouge Automobiles revoit chaque client trois fois à l'atelier en moyenne. Pour assurer leur satisfaction, l'entreprise gère elle-même les garanties, sans recours à la sous-traitance. Une stratégie qui se reflète dans les nombreux avis positifs laissés en ligne.

Afin d'éviter toute surcharge de l'atelier, Pont Rouge Automobiles s'impose toutefois une règle : ne pas vendre de véhicules de plus de onze ans ou affichant plus de 120 000 km. "Autrement, cela devient trop chronophage, car il y a toujours des petits problèmes à gérer", explique-t-il.

Un approvisionnement choisi

Alimenter une activité VO de cette ampleur suppose des approvisionnements de qualité. "Notre sourcing est principalement réparti entre sept fournisseurs, indique Patrick Fabbro. Si nous ne trouvons pas le véhicule recherché dans leur stock, on ne cherche généralement pas plus loin, car cela prendrait trop de temps."

Cependant leurs offres sont assez étendues et diversifiées pour répondre à l'immense majorité des attentes des clients, et ces partenaires suffisent à couvrir la demande. Parmi eux, Arval tient une place historique : le loueur fournit des véhicules de retour de LLD, généralement en excellent état.

Mais le principal levier en matière de sourcing du garage carcassonnais reste l'appartenance au réseau AD. Le dispositif AD Occasion, avec son stock en propre et sa marketplace, lui fournit neuf véhicules sur dix.

Convaincu par ce programme, Patrick Fabbro milite pour son développement, afin d'encourager les autres adhérents de l'enseigne à franchir le pas du négoce de véhicules. "Le commerce de VO est désormais incontournable pour un garage bien structuré, avec au moins cinq salariés. Il permet de réaliser des marges plus facilement que les opérations habituelles d'entretien-réparation", insiste le dirigeant. Encore faut-il, comme chez Pont Rouge Automobiles, se donner les moyens d'en faire un métier à part entière.