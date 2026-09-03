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Constructeurs

Le marché allemand boosté par les véhicules électriques en août 2026

Publié le 3 septembre 2026

Par Christophe Jaussaud
3 min de lecture
Grâce à la croissance de 75,1 % des véhicules électriques, le marché allemand a affiché un bilan positif au mois d'août 2026, avec 212 563 immatriculations (+2,6 %). Le retour des aides à l'achat dynamise les ventes de VE, y compris chinois.
marché allemand août 2026
En août 2026, Mercedes-Benz a vu ses immatriculations progresser de 8 %, avec 20 680 unités. ©Mercedes-Benz

Après 1,2 % de mieux en juillet 2026, le marché allemand poursuit sur sa lancée avec 2,6 % de gagnés en août. Ainsi 212 563 véhicules ont pris la route durant le mois.

 

Depuis le début de l'exercice 2026, le premier marché d'Europe totalise 1 965 024 immatriculations, soit un volume en croissance de 4,8 %.

 

Cela étant, le niveau des ventes reste faible par rapport à l'avant-crise, rappelle le cabinet EY. En août, les immatriculations étaient encore inférieures de 32,3 % à celles du même mois de 2019.

 

Part de marché record pour les chinois

 

La croissance actuelle est clairement portée par les véhicules électriques. Ainsi, en août, selon les chiffres de l'Agence fédérale de l'automobile (KBA), les VE ont représenté 32,4 % des immatriculations avec 68 930 unités (+75,1 %).

 

Les aides gouvernementales allant de 1 500 à 6 000 euros selon les cas, de retour en début d'année, produisent donc leur effet.

 

Mais, à l'inverse de la France qui les a verrouillées avec l'écoscore, le boom de l'électrique en Allemagne profite d'une manière disproportionnée aux marques chinoises.

 

Ainsi BYD affiche une croissance de 371,8 %, avec 5 256 unités mensuelles, XPeng enregistre +311 %, avec 1 163 unités, et Leapmotor gagne 172,9 % sur le mois avec 2 254 unités.

 

EY note que les constructeurs chinois, qui cherchent à écouler leurs surcapacités à l'export, profitent particulièrement de la reprise du marché allemand, avec une part de marché record de 8 % en août, quasiment doublée sur un an.

 

Renault progresse de 27,9 %

 

Dans ce contexte, les marques allemandes ont connu des fortunes diverses : dans le haut de gamme, hausse de 8 % chez Mercedes-Benz et de 2 % chez BMW, tandis que Volkswagen a vu ses ventes reculer de 14 %.

 

Enfin, côté français, Citroën affiche une croissance de 13 %, avec 4 579 unités sur le mois. Peugeot est également bien orienté avec 12,4 % de mieux (4 817 unités). Les +20,4 % pourraient être une bonne nouvelle pour DS, mais cela se limite à 183 exemplaires.

 

La marque Renault a également enregistré un beau mois d'août 2026 en Allemagne avec des immatriculations en hausse de 27,9 %, avec 5 211 unités. Un volume légèrement supérieur à Dacia (5 164 unités) qui recule de 0,7 %.

 

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